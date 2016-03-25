Hakkâri Belediyesi eş başkanlarına "öz yönetim açıklamasına katılmak"tan hapis cezası

Hakkari'de, 7 ay önce 'öz yönetim' açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan Hakkari Belediye Eş Başkanları Dilek Hatipoğlu ile Nurullah Çiftçi'nin de aralarında bulunduğu 11 tutuklunun karar duruşması yapıldı. Hatipoğlu ve Çiftçi ile birlikte 8 sanığa 15'er yıl, 1 sanığa 16 yıl hapis cezası verilirken, 2 sanık hakkında ise beraat kararı çıktı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Hakkari'de 14 Ağustos 2015'te DBP İl binası önünde yapılan 'öz yönetim' açıklamasına katıldıkları gerekçesi ile haklarında soruşturma açılan ve 23 Ağustos 2015'te çıkarıldıkları mahkemece 'Devletin birlik ve beraberliğini bozma ' suçundan tutuklanan Hakkari Belediye Eş Başkanları Dilek Hatipoğlu, Nurullah Çiftçi ile 11 kişinin yargılandıkları davanın karar duruşması bugün görüldü. Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık avukatları ve tutuksuz yargılanan Binevş Kadın Merkezi eski çalışanı Hamide Özer katıldı. Belediye Eş Başkanlar Hatipoğlu ve Çifçi'nin de aralarında bulunduğu tutuklu 7 kişi ile tutuksuz yargılanan 3 kişi ise katılmadı.

İddianamenin okunmasının ardından savunma yapan sanık avukatları, eş başkanların ve beraberinde yargılanan toplam 11 kişinin serbest bırakılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti ise Eş Başkanlar Hatipoğlu ile Çiftçi'nin de aralarında bulunduğu 8 sanığa, 'Devletin birlik ve bütünlüğünü bozma' suçundan 15 yıl, eski DBP İl Başkan Yardımcısı Fırat Ertunç'a ise 16 yıl hapis cezası verdi. 2 kişi hakkında ise beraat kararı verildi.

Duruşmanın sonucunu öğrenmek için adliye önüne gelen sanık yakınlarının verilen cezayı duyunca ağladıkları görüldü.