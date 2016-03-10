Önder: Başkanlık talep edenler fezlekeye konu edilmedikçe, öz yönetim isteyenler konu edilemez

Hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis Başkanlığı'na gönderilen HDP'li milletvekilleri arasında yer alan Sırrı Süreyya Önder, "Başkanlık talep edenleri fezlekeye konu etmedikleri sürece, öz yönetimi talep edenleri fezlekelere konu edemezler. Cumhurbaşkanı'nın ifadeleriyle söyleyeyim 'Kim demiş ki biz uysal koyunuz.' Bizden bir tek vekile dokunamazlar bu anlamda. Arkamızda halkın seçim iradesi var" dedi.

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in RS FM'de Yavuz Oğhan'ın hazırlayıp sunduğu 'bidebunudinle' programındaki konuşması şöyle:





Fezlekeler mecliste

Radikal'in haberine göre, HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 5 HDP'li milletvekili hakkındaki 'dokunulmazlıkların kaldırılmasını' içeren fezlekeler Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Fezlekesi sunulan isimler arasında yer alan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder RS FM'e açıklamalarda bulndu. Önder, şunları söyledi:



"Kimselerin üzerine eğilmediği bir nokta var. Egemen blokun temel gündemi sadece başkanlık rejimi. Her şey bu kritere göre irdeleniyor. Başkanlık sistemine faydası olacaksa siyasi gündem yapıyorlar. Değilse gerisi önemli değil. HDP'liler üzerinde bu kılıcın sallanma gerekçesi şudur: Bu gündemde politika üretme gücü ve bunun getiriliş biçimini teşhir etme kapasitesi olan grup ve vekillere yöneliyorlar. Yapılan, başkanlık kampanyası boyunca bu vekilleri sözüm ona izolasyonda tutmak hamlesidir. Cumhurbaşkanı'nın da bizi Meclis dışı bırakmaya kadar bir dizi hamlesini içeriyor. Başkanlık talep edenleri fezlekeye konu etmedikleri sürece, özyönetimi talep edenleri fezlekelere konu edemezler."

"Fezlekeden onu duyarım"

AKP'nin bu süreçte yargıya müdahale ettiğini söyleyen Önder, "Bizim çizgimizde siyaset yapanlar için bunlar şeref madalyasıdır. Fezlekeye konu olan konuşmalarımı inceledim. Onur duydum. Çocuğuma bırakacağım en şerefli mirastır bu. Ülkeye görevim olan en hayırlı işler neyse onların hepsi bu fezlekede var. Hepimiz şartlar ne olursa olsun bu konuşmalara imzamızı atarız" dedi.

HDP susacak mı?

En çok merak edilen konulardan biri de 'Demirtaş ve diğer isimler meclis dışı kalır da cezavevine girerlerse HDP susacak mı?' sorusu. Önder bu soruyu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a atıf yaparak cevapladı:

"Cumhurbaşkanı'nın ifadeleriyle söyleyeyim 'Kim demiş ki biz uysal koyunuz.' Bizden bir tek vekile dokunamazlar bu anlamda. Arkamızda halkın seçim iradesi var. Tartışma konusu bile olamaz. İçimizde bir tane uğursuzluk, hırsızlık, sebepsiz zenginleşme, adam kayırma, yüz kızartıcı suç gibi bir fezleke yok. 'Ortak vatan, müşterek geleceğimiz' dedik. Tüm bunlar hukuk tarihine utanç verici şekilde geçecek. En yanlı hukukçu benim yaptığım konuşmada hakkımda müebbetle fezlekeyi düzenlemiş. Birisi desin ki, müebbeti hak edecek bir konuşma var."

Kaçak çay polemiği

HDP'li Önder, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Aralık ayında yeni anayasa için HDP'yi ziyaret etmeden önce çatışmaları durdurması gerektiğini belirtmiş, "Yoksa kaçak çayını içer gider" demişti. Bu konuya da değinen Önder, 'sözlerim başkaydı' dedi ve şöyle devam etti:

"Başbakan demeci vermeden önce talimat verildi Beştepe'den. Bizimle siyasal zeminde bir araya gelinmesin diye. Benim sözüm öyle değildi. Biz orada Davutoğlu'na alan açtık. 7 gün yerde yatan cenazeler vardı. Bunu sağlamamış bir insan olarak yeni anayasayı konuşmaya gelirsen çayımızı içersin dedik. Ben başbakan olsam kim cenazesini kaldıramıyormuş sorusunu sorardım kaçak çaya takılmaktansa."

Öcalan'ın etkisi kırıldı mı?

Önder, bazı kesimler tarafından dillendirilen 'Öcalan etkisi kırıldı' iddialarını ve kendisinin eskisi kadar gündemde olmayışına ilişkin de şunları söyledi:

"Çatışmasızlık sürecini sürdürememekten kendimizi sorumlu tutuyoruz. Hükümet, Sayın Öcalan'a gitti. Ama bunların tatlı su kurnazlığı, kendi gündemlerini dayatıcı nihai çözümü hedeflemeyen tavırlarını reddetti. Daha önce bu gayri ciddi tutumları yüzünden de uyarmıştı. Bize dönük muazzam bir ambargo var. Ana akım TV'lere asla konuk edilmeyecekler listesinin başında ismim var. İsteyerek değil uzak tutuluyoruz. Meclis kürsü konuşmalarımızla müdahil olmaya çalışıyoruz."

"Toplantıda Sinirlioğlu da vardı"

Sputnik'in haberine göre, PYD Eş Başkanı Salih Müslim'in, Süleyman Şah Türbesi'nin nakliyle ilgili açıklamasının ardından AKP'li vekiller bu iddiayı reddetmişti. Sırrı Süreyya Önder de konuya ilişkin fazla detay vermedi. Ama İstanbul'da müşterek bir toplantı düzenlendiğini, burada dönemin Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'un da yer aldığını söyledi.

Önder, "Doğrusu PYD ile Türkiye hükümeti Sayın Öcalan'ın işaret etmesiyle faydalı bir koordinasyon geliştirdi. Öcalan bunu 'Eşme ruhu' olarak kavramsallaştırdı, barışın mihenk taşı dedi. Sayın Başbakan, saraydan zılgıt yiyince bunu başarı olarak tanımlamaktan vazgeçti. İstanbul'da Salih Müslim ile müşterek toplantı düzenledik. Feridun Sinirlioğlu da vardı. O sırada da operasyon yapılıyormuş" diye konuştu.