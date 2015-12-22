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AKP’li Ensarioğlu: Özerklik de olur öz yönetim de olur ama…

"Biz yüzde 49.5 oy aldık, başkanlık sistemi dediğimiz zaman kıyamet kopuyor"

22 Aralık 2015 10:25

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Türkiye’nin doğusunda hendekler kazılmasıyla ilişkin yaptığı yorumda PKK’nın öz yönetim ve özerklik talepleri için “Bunlar olabilir, tartışılabilir de ama yöntemi bu değil” dedi.

Habertürk’te yayınlanan Türkiye’nin Nabzı programına katılan Ensarioğlu, Kandil’den gelen ‘Ya özerklik ya ayrılık’ açıklamasına ‘Özerklik olur ama yöntem bu değil’ mesajı gönderdi.

PKK’nin demokratik özerklik ve öz yönetim gibi talepleri için “Bunlar olabilir, tartışılabilir de. Ama yöntemi bu değil. Biz yüzde 49.5 oy aldık, başkanlık sistemi dediğimiz zaman kıyamet kopuyor. Bunun yöntemi sokakları kazmak değil” diyerek AKP’nin ‘demokratik özerklik’ ve ‘özyönetim’ taleplerini tartışabileceğini açıkladı.

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