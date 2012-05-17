Hakkari'de havan saldırısı: 1 şehit

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik mevkiinde, İç Güvenlik Hudut Tabur Komutanlığı'na PKK'lılar tarafından öğle saatlerinde havanlı saldırı yapıldı. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Hakkari Vali Vekili Önder Bozkurt, ölü ve yaralı konusunda kendilerine henüz bilgi ulaşmadığını söyledi.

Saldırı saat 14.40 sıralarında Irak sınırında bulunan Derecik Beldesi'nde meydana geldi. Irak topraklarından Derecik İç Güvenlik Hudut Tabur Komutanlığı'na PKK'lılar havan toplu saldırı düzenlendi.

Yapılan saldırıya güvenlik güçleri anında karşılık verilirken, tabur ve aynı bölgede bulunan Omurlu karakolundan da saldırının yapıldığı bölgeye obüs topu atışları yapıldı.

Bu arada kobra tipi helikopterler de aynı bölgede sürekli uçuş yaptı. Aynı saatlerde ise 2 savaş uçağının Yüksekova yönünden gelerek Irak yönüne doğru gittikleri gözlendi.