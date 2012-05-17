Hatay'da çatışma: Binbaşı, üsteğmen ve teğmen şehit

Hatay'ın Dörtyol İlçesi'ne bağlı Kuzuculu Beldesi yakınlarında Amanos Dağları'nda jandarma ile PKK'lılar arasında çıkan ve 4 PKK'lının öldüğü çatışmada 1 binbaşı, 1 üsteğmen ve 1 teğmen şehit oldu. 2 asker yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Amanos Dağları’nda gece arama tarama faaliyetleri yapan jandarma ile bir grup PKK 'lı arasında çatışma çıktı. Çatışmada, ilk bilgilere göre 1 binbaşı, 1 üsteğmen ve 1 teğmen şehit oldu. PKK ’lı 4 kişinin de öldüğü çatışma bölgesindeki gelişmeleri takip etmek için Hatay Valisi Celalettin Lekesiz de Dörtyol İlçesi’ne geldi. Hatay Valiliği'nce internet sitesi aracılığıyla yapılan açıklamada, saat 07.45 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı tarafından Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında icra edilen planlı operasyon faaliyeti esnasında, örgüt mensuplarının ormanlık bölgede ateş açtığı belirtildi.

Açılan ilk ateş sonucunda İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Binbaşı Erhan Dikmen, Jandarma Üsteğmen Aytaç Kaya ve Jandarma Teğmen Ahmet Tarım'ın şehit olduğu bildirildi. Bölgede örgüt elemanlarının yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan geniş çaplı operasyonun devam ettiği, olayla ilgili soruşturmanın yetkili merciler tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

500 asker ve 100 polisle operasyon

Bu arada, çatışmanın ardından başlatılan geniş çaplı operasyon kapsamında bölgeye 350'si komanda olmak üzere 500 asker ile 100 özel harekat polisi sevk edildi.

PKK'lıların kaçış istikametlerinde insansız hava aracı ''Heron'' kullanılarak görüntü alınıp, arama yapıldığı belirtildi.

İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Başoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç da operasyonları yerinden yönetiyor.

Aynı bölgede daha önce de PKK ’lı grup ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda örgütün üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ölmüş, bu çatışmalarda da asker ve polisler şehit olmuştu.

