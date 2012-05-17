Evinin önündeki askerleri gören anne: Vuruldu mu çocuğum?

Hatay’da Amanos Dağları’nda çıkan çatışmada Binbaşı Erhan Dikmen(Kırıkkale), Jandarma Üsteğmen Aytaç Kaya (Elazığ) ve Jandarma Teğmen Ahmet Tarım (Kütahya) şehit oldu, iki asker ağır yaralandı. Şehit ateşi üç ile düşerken, yürek yakan o fotoğraf Şehit Jandarma Üsteğmen Aytaç Kaya’nın memleketi Elazığ’dan geldi. Karşısında askerleri gören anne Gülşen Kaya çaresiz gözlerle ‘Oğluma bir şey mi oldu. Söyleyin oğlum öldü mü’ sorusunu sordu, oğlunun şehit olduğunu anlayınca yıkıldı.

Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait askeri araçla sabah saat 07.45 sıralarında Amanos Dağları eteğindeki Kuzuculu Beldesi'nin Kocadüz Yaylası yakınlarında göreve giden jandarma özel harekat timine, PKK'lılar yüksek tepelerden ormanlık alandan roketatarlı saldırı düzenlendi. PKK'lıların saldırısında isabet alan askeri araçta bulunan 3'ü subay 5 asker yaralandı. Timde bulunan diğer askerler yaralı subaylar ile askerleri Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, diğer timler de roketli saldırıya gerçekleştiren PKK'lıları etkisiz hale getirmek için operasyon başlattı.

Dörtyol Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen İskenderun Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Erhan Dikmen, Jandarma Üsteğmen Aytaç Kaya ve Jandarma Teğmen Ahmet Tarım şehit olurken, ağır yaralı 2 asker de yoğun bakıma alındı.

Çatışma sürüyor

Saldırının ardından Jandarmanın Karahasan Paşa Kışlası'ndan çok sayıda asker bölgeye sevk edildi. Kaçan PKK'lıların peşine düşen jandarma timleri, saat 09.30 sıralarında PKK'lılarla sıcak temas sağladı. 'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren PKK'lılar ile jandarma arasında çatışma çıktı. İlk belirlemelere göre 4 PKK'lı ölü ele geçirildi.

Silah sesleri bölgedeki yaylalardan da duyuldu. Ancak bölgenin çok sarp ve sık ağaçlarla kaplı olması nedeniyle operasyonun güçlükle sürdürüldüğü belirtildi.

Valilik açıklaması

Şehit haberini alan Hatay Valisi Celalettin Lekesiz hemen Dörtyol Devlet Hastanesi'ne gitti. Vali Lekesiz, burada Dörtyol Kaymakamı Hacı Hasan Özyiğit ve askeri yetkililerle bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Hatay Valiliği saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"17.05.2012 Perşembe günü saat 07.45 sıralarında, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nca Dörtyol İlçesi Amanoslar kırsalında icra edilen planlı operasyon faaliyeti esnasında, PKK'lıların ormanlık bölgede açtıkları ilk ateş sonucunda Hatay İl Jandarma Komutanlığında görevli J. Bnb. Erhan DİKMEN, J. Ütğm. Aytaç KAYA ve J. Tğm. Ahmet TARIM şehit olmuştur.

PKK'lıların yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan geniş çaplı operasyon devam etmekte olup, olayla ilgili soruşturma yetkili merciler tarafından yürütülmektedir.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.''

İl Jandarma Komutanlığı'nca Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında icra edilen planlı operasyon faaliyeti esnasında, ateş açarak 3 askerin şehit olmasına neden olan PKK'lıların yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi için başlatılan geniş çaplı operasyon kapsamında bölgeye 350'si komanda olmak üzere 500 asker ile 100 özel harekat polisi sevk edildi.

PKK'lıların kaçış istikametlerinde insansız hava aracı “Heron” kullanılarak görüntü alınıp, arama yapıldığı belirtildi.

İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Başoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç da Dörtyol ilçesinde operasyonları yerinden yönetiyor.

İl jandarma komutanlığında tören

Şehit olan 3 asker için yarın İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlenecek.

Genelkurmay'dan başsağlığı mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde PKK'lıların açtığı ateş sonucu şehit olan subaylar için başsağlığı mesajı yayımladı. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan mesajda, şehit askerlerin fotoğraflarının yanı sıra Kurtuluş Savaşı'na ait görsel unsurlara yer verildi.