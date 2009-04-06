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Yaşam

Hakkari'de çatışma: 1 terörist öldürüldü

Şemdinli'de bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 terörist öldürüldü.

06 Nisan 2009 03:00

Şemdinli'de bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bölücü terör örgütüyle mücadeleye ilişkin duyuruya göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi dağlık arazi kesiminde dün saat 12.30 sıralarında bir grup terör örgütü mensubu ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristin üzerinde yapılan aramada 2 adet el bombası, 90 adet mermi ve çeşitli örgütsel doküman bulundu.

Şırnak'ın dağlık arazi kesiminde bulunan bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanmış 1 adet patlayıcı madde düzeneği de uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

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