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Koronavirüs

Hakkari Valisi uyardı: Böyle devam ederse yeni önlemler gelebilir

05 Ağustos 2020 22:40

Hakkari Valisi ve Belediye Başkanlığı'na kayyım olarak atanan İdris Akbıyık, kentte Covid-19 vakalarının artmaya devam etmesi durumunda yeni önlemler alınabileceğini söyledi.

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