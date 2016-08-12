T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Hakkari ilçe olursa Irak'a göç ederiz"

Hakkari Şöförler ve Otomobilciler Cemiyeti Başkanı Abdi Arslan, halka sorulmadan alınan kararın halktan geri döneceğini söyledi

12 Ağustos 2016 19:51

Hakkari Şöförler ve Otomobilciler Cemiyeti Başkanı Abdi Arslan, Hakkari'nin il statüsünden çıkarılması halinde en yakın komşu ülkeye göç edeceklerini ifade etti.

İl statüsünden çıkarılma kararı sonrası her gün farklı eylemler yapan Hakkarililer, bu kez araçlarıyla konvoy halinde korna eylemi yaptı.

DHA'nın haberine göre; il merkezinden araçlarına ’Hakkarime dokunma’ yazısı asarak yola çıkan Hakarililer adına Hakkari Şöförler ve Otomobilciler Cemiyeti Başkanı Abdi Arslan açıklama yaptı.

 

"Halka sorulmadan alınan bu karar halktan dönecektir"

 

Hakkari’nin il statüsünden çıkarılması halinde en yakın komşu ülkeye göç edecelerini belirten Arslan, bu tablonun da 3 milyon mülteci barından Türkiye’ye yakışmayacağını söyledi.

Arslan, "1936’da il olan Hakkari; Sümerler, Asuriler, Babiller, Medler gibi büyük medeniyetleri içine sığdıran ve her zaman gündemde kalma özelliğini taşımıştır. Hakkari’nin il olmaktan çıkarılması ile ilgili tasarının halka rağmen, halkın gönlü alınmadan meclise gönderilmesi ilde yaşayan tüm halkımızı derinden üzmüştür.

Görülüyor ki, halka rağmen halkın hesaba katılmadığı her çalışma darbede olduğu gibi, tekrar halktan geri dönecek ve başarısız olacaktır" dedi.

ETİKETLER

hakkariililçeabdi arslan

İlgili Haberler

HDP'den Şırnak ve Hakkari tepkisi: Yıktığınız kentlerin yerlerini değiştirerek gerçeği unutturamazsınız

Yüksekova ve Cizre il olacak, Hakkari ve Şırnak ise ilçe

Kılıçdaroğlu: Gelin 81 değil, 83 il yapalım, Hakkari de Şırnak da il kalsın

CHP lideri, eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24