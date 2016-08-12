"Hakkari ilçe olursa Irak'a göç ederiz"

Hakkari Şöförler ve Otomobilciler Cemiyeti Başkanı Abdi Arslan, Hakkari'nin il statüsünden çıkarılması halinde en yakın komşu ülkeye göç edeceklerini ifade etti.

İl statüsünden çıkarılma kararı sonrası her gün farklı eylemler yapan Hakkarililer, bu kez araçlarıyla konvoy halinde korna eylemi yaptı.



DHA'nın haberine göre; il merkezinden araçlarına ’Hakkarime dokunma’ yazısı asarak yola çıkan Hakarililer adına Hakkari Şöförler ve Otomobilciler Cemiyeti Başkanı Abdi Arslan açıklama yaptı.

"Halka sorulmadan alınan bu karar halktan dönecektir"

Hakkari’nin il statüsünden çıkarılması halinde en yakın komşu ülkeye göç edecelerini belirten Arslan, bu tablonun da 3 milyon mülteci barından Türkiye’ye yakışmayacağını söyledi.



Arslan, "1936’da il olan Hakkari; Sümerler, Asuriler, Babiller, Medler gibi büyük medeniyetleri içine sığdıran ve her zaman gündemde kalma özelliğini taşımıştır. Hakkari’nin il olmaktan çıkarılması ile ilgili tasarının halka rağmen, halkın gönlü alınmadan meclise gönderilmesi ilde yaşayan tüm halkımızı derinden üzmüştür.



Görülüyor ki, halka rağmen halkın hesaba katılmadığı her çalışma darbede olduğu gibi, tekrar halktan geri dönecek ve başarısız olacaktır" dedi.