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HDP'den Şırnak ve Hakkari tepkisi: Yıktığınız kentlerin yerlerini değiştirerek gerçeği unutturamazsınız

Yüksekova ve Cizre il olacak, Hakkari ve Şırnak ise ilçe

02 Ağustos 2016 17:34

TBMM'ye gönderilen yasa tasarısıyla Hakkari ve Şırnak il olmaktan çıkarılması ve yerlerine Cizre ie Yüksekova merkezli ve aynı isimde iki il kurulmasına HDP tepki gösterdi. HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "Yıktığınız kent merkezlerinde, yaktığınız ilçelerde, kentlerin ismini, il merkezlerinin yerini değiştirerek bu halka gerçeği unutturamazsınız" sözleriyle tepki gösterdi. 

Partisinin Meclis'teki Kadın grup toplantısında konuşan Yüksekdağ, Şırnak ve Hâkkari'nin il olmasına şu ifadelerle tepki gösterdi: 

"Şırnak ve Hakkariyi il olmaktan çıkararak, illeri ve kurumları kendilerine göre değiştirerek gerçeği kendilerine göre değiştiremeyecekler. Yıktığınız kent merkezlerinde, yaktığınız ilçelerde, kentlerin ismini, il merkezlerinin yerini değiştirerek bu halka gerçeği unutturamazsınız."

 

Ne olmuştu?

 

TBMM'ye gönderilen yasa tasarısıyla Hakkari ve Şırnak il olmaktan çıkarılacak. Yerlerine Cizre ve Yüksekova merkezli ve aynı isimde iki il kurulacak. Tasarıda, Hakkari ve Şırnak il olmaktan çıkarılacak. Bunun yerine Yüksekova ilçesi merkez olmak üzere Yüksekova; Cizre ilçesi merkez olmak üzere de Cizre adıyla iki yeni il kurulacak.

Tasarı TBMM'den geçerse, il olmaktan çıkarılan Hakkari Belediyesi de Çölemerik adıyla yeniden yapılandırılacak. Şırnak Belediyesi de Nuh adıyla yeniden yapılandırılacak.

Hakkari ve Şırnak il olmaktan çıkarılıyor

 

Sosyal medyada kim, ne dedi?

Hakkari ve Şırnak'ın isminin değiştirilmesi ve ilçe olması tasarısı sosyal medyada da konuşuldu. Hakkari ve Şırnak'a dair sosyal medyada konuşulanlar şöyle: 

 

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hakkarişırnaksokağa çıkma yasağıcizre ve yüksekova il oluyor

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