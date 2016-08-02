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Hakkari ve Şırnak il olmaktan çıkarılıyor

Cizre ve Yüksekova il olacak

02 Ağustos 2016 13:18

TBMM'ye gönderilen yasa tasarısıyla Hakkari ve Şırnak il olmaktan çıkarılacak. Yerlerine Cizre ve Yüksekova merkezli ve aynı isimde iki il kurulacak.

Hükümet TBMM'ye iki önemli yasa tasarısı gönderdi. Bunlardan biri bireysel emeklilik sistemine çalışanların otomatik katılımını öngörüyor.

Diğeri ise "Türkiye Varlık Fonu" kurulmasına ilişkin yasa tasarısı. Torba tasarı olarak düzenlenen tasarıda "varlık yönetim fonu" kurulmasının dışında önemli başlıklar içeriyor.

NTV'nin haberine göre, tasarıda, Hakkari ve Şırnak il olmaktan çıkarılacak. Bunun yerine Yüksekova ilçesi merkez olmak üzere Yüksekova; Cizre ilçesi merkez olmak üzere de Cizre adıyla iki yeni il kurulacak.

Tasarı TBMM'den geçerse, il olmaktan çıkarılan Hakkari Belediyesi de Çölemerik adıyla yeniden yapılandırılacak. Şırnak Belediyesi de Nuh adıyla yeniden yapılandırılacak.

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CizreYüksekovaHakkariŞırnakNuh

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