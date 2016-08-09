Kılıçdaroğlu: Gelin 81 değil, 83 il yapalım, Hakkari de Şırnak da il kalsın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'a seslenerek, "Hakkari ve Şırnak il olmaktan çıkarılıyor yerine Cizre ve Yüksekova il yapılacakmış. Bir devlet ülkemin bir bölgesinde 'güvenliği sağlayamıyorum' diyemez. Dediği anda devlet olarak hükümet olarak bitmiştir. Ben Hakkari'ye de Şırnak'a da güveniyorum. En ağır bedeli onlar ödedi. Ayrılığı ve gayrılığı bir tarafa bırakmak zorundayız. Gelin 81 değil, 83 il yapalım. Hakkari de Şırnak da il kalsın" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de CHP İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Camiye ve kışlaya siyaset girmesin, hep yerde bunu söyleyeceğiz. Bu gerçeği hiç unutmayacağız. Adliyeye siyaseti sokmayacağız. Vicdanıyla ve hukukun üstünlüğü kavramıyla hareket edeceğiz.

Uzlaşma kültürünün demokrasinin olmazsa olmazlarından birisi olduğunu unutmayın. Farklı düşüncelerde olabilirsiniz ama onlar bizim düşmanımız değil. Bu ülkede birlikteliği sağlamanın yolu düşünceye saygıyı sağlamaktır. Uzlaşma kültürünü böyle hayata geçirebiliriz. Uzlaşma kültürünün ne kadar değerli olduğunu anlatın. Uzlaşmada amaç bu ülkede barışı sağlamaktır.

Siyasette öz eleştiriden kaçınmayacağız ve geçmişi iyi analiz edeceğiz. İlk düşüneceğimiz konu, Türkiye bu noktaya nasıl geldi? Bunun arkasında yatan nedir? Bunun öz eleştirisini yapacağız. Bu özeleştiri yetmez, geçmişi iyi analiz edeceksiniz ki aynı hataya bir daha toplumu düşürmeyeceksiniz. Tarihi tekerrür ettiren siyasetçiler, basiretsiz siyasetçilerdir. Kaç darbe yaşadık, yine bir darbe girişimiyle karşılaşıyorsak bir sorun var demektir. Elin oğlu uzaya araç gönderiyor, biz darbeyle uğraşıyoruz.

Devleti yeniden inşa edeceğiz diyoruz. FETÖ gibi bir örgütün devlete nasıl yerleştirildiğini unutmayacağız, bunu hep söyleyeceğiz. Devlete liyakatı getiren parti CHP'dir. Birileri çok iyi bilsin, biz inançlıyız. İnançlarımızın da gereğini yapıyoruz. Devlette liyakatı esas alacaksın.

Üzerine bombalar atıldığı zaman milletvekili arkadaşlarıma ilk talimatım "Derhal Meclis'e gidin" oldu. Yüzde 10 seçim barajını darbeciler getirdi. Milli irade tam olarak Meclis'e yansımıyor.

Darbe hukukundan bu ülketi arındıracağız, gelin seçim barajını kaldıralım.



Hükümete açık ve net çağrı yapıyorum, medyanın 4. güç olması lazım. Gazetenin mutfağına ve yönetimine siyasi partiler müdahale etmemeli.



Eğitim sistemimizi gelin yeniden yapılandıralım. Gelin hep beraber haksızlığa uğrayanların haklarını iade edelim.

Hakkari ve Şırnak il olmaktan çıkarılıyor yerine Cizre ve Yüksekova il yapılacakmış. Arkadaşlar bir devlet ülkemin bir bölgesinde 'güvenliği sağlayamıyorum' diyemez. Dediği anda devlet olarak hükümet olarak bitmiştir. Ben Hakkari'ye de Şırnak'a da güveniyorum. En ağır bedeli onlar ödedi. Ayrılığı ve gayrılığı bir tarafa bırakmak zorundayız.



Sayın Binali Yıldırım'a çok samimi çağrıda bulunuyorum gelin 81 değil, 83 il yapalım. Hakkari de Şırnak da il kalsın."

