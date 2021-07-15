Hakkâri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher’i öldüren polis memuru Nasuh Çulcu'nun ifadesi ortaya çıktı

Hakkâri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher’e 3 el ateş ederek öldüren polis memuru Nasuh Çulcu’nun savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı. Çulcu, savcılıkta verdiği ifadede, olay anında kendini kaybettiğini, öldürme amacıyla ateş etmediğini iddia etti.

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Hakkında "bir kadın komiseri rahatsız ettiği" gerekçesiyle görevden uzaklaştırma kararı verildiğini anlatan Nasuh Çulcu, bu durumu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher ile görüştüğünü, kendisine "Ben istifa edeceğim ve o kızı da şikâyet edeceğim" dediğini kaydetti.

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Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher ile tartıştığını, kendisine hakaret ettiğini ileri süren Çulcu, Polisevinden ayrıldıktan sonra açığa alındığını öğrenince silahını alıp olay yerine geri döndüğünü söyledi.

"Ne yaptığımı bilmiyordum"

Yemekhanede tek başına oturan Cevher'in yanına giderek elindeki silahla ateş ettiğini anlatan Çulcu, "Kendimi kaybetmiştim. Öldürme amacıyla ateş etmedim. Ne yaptığımı bilmiyordum" diye savunma yaptı.