Hakkâri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher’e öldüren polis memuru Nasuh Çulcu tutuklandı
Hasan Cevher
14 Temmuz 2021 16:54
Hakkâri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher öldüren Nasuh Çulcu tutuklandı.
Hakkâri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i silah saldırı düzenledikten sonra yaralı yakalanıp, gözaltına alınan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu, taburcu edildikten sonra Adiliyeye sevk edildi. Çulcu, tutuklanarak Hakkari Cezaevine konuldu. (DHA)