T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkâri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher’e öldüren polis memuru Nasuh Çulcu tutuklandı

Hasan Cevher

14 Temmuz 2021 16:54

Hakkâri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher öldüren Nasuh Çulcu tutuklandı. 

Hakkâri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i silah saldırı düzenledikten sonra yaralı yakalanıp, gözaltına alınan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu, taburcu edildikten sonra Adiliyeye sevk edildi. Çulcu, tutuklanarak Hakkari Cezaevine konuldu.  (DHA)

TIKLAYIN | Hakkâri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, meslektaşının silahlı saldırısında hayatını kaybetti

 

Hakkâri İl Emniyet Müdür YardımcısıHasan CevherNasuh Çulcusilahlı saldırı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24