Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, meslektaşının silahlı saldırısında hayatını kaybetti

Hakkâri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, ekibinde yer alan bir polis memuru Nasuh Çulcu'nun silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Polis memuru Çulcu gözaltına alındı.

Hakkâri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, öğle saatlerinde polisevine yemek yemeye gitti. Bu sırada yanına Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu geldi. Çulcu, henüz belirlenemeyen nedenle Cevher'e silahlı saldırıda bulundu. 3 kurşunla vurulan Cevher, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çulcu, meslektaşları tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Valilik'ten açıklama

Olaya ilişkin Hâkkari Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

''13.07.2021 günü saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 (üç) el silahla ateş edilerek vurulmuş, polis memuru Nasuh Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır.''

Özel harekattan çevik kuvvete alınmış

Daha önce Hakkâri Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevliyken, karıştığı bir olay nedeniyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevlendirilen polis memuru Nasuh Çulcu, iddiaya göre, başka bir ile tayini çıkınca durdurmak istedi. Çulcu, bu konuyla ilgili Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ile konuşmak için polisevine geldi. Çulcu, tayini durdurma konusunda Cevher'den olumlu yanıt alamayınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Çulcu, silahını ateşleyerek, Cevher'i şehit etti. Çulcu'nun Cevher'den önce bir kadın komiser yardımcısı ile aynı konuda tartıştığı öğrenilirken, Özel Harekat Şube Müdürüğü'ndeki görevinden bir kadını taciz olayı nedeniyle uzaklaştırıldığı öne sürüldü.

Hakkâri Çevik Kuvvetten de sorumlu olan Cevher'in, daha önce İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yaptığı 12 Ağustos 2017'de Hakkâri'ye atandığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan başsağlığı mesajı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Cevher için başsağlığı mesajı yayımladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından paylaşılan mesajda Aktaş, şunları kaydetti:

"Hakkâri İl Emniyet Müdür Yardımcımız Hasan Cevher, 13.07.2021 tarihinden bir polis memuru tarafından silahlı saldırıda yaralanmış, kaldırıldığı Hakkâri Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."