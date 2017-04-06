Hâkimden Zarrab'ın avukatlarına: Ücretlerinizi kim ödüyor?

New York Güney Bölge Mahkemesi Hâkimi Richard Berman, ABD'de "İran'a yönelik ambargoyu delmek" suçlamasıyla ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab'ın avukatlarına 18 Nisan’a kadar cevaplanması istemiyle sorular yöneltti. Berman, Zarrab’ın avukat ücretlerini ödeyen kişi veya kurumların bilgilerinin, 18 Nisan tarihine kadar mahkemeye bildirilmesini istedi.

ABD’de tutuklu bulunan İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab’ın avukatlığını yapacakları açıklanan New York eski Belediye Başkanı Rudy Giuliani ve ABD eski Adalet Bakanı Michael Mukasey için New York Güney Bölge Mahkemesi itirazda bulunmuştu. İtirazın gerekçesi, Giuliani ve Mukasey’in bağlı olduğu hukuk firmasının Türkiye’de de faaliyet göstermesi ve Zarrab’ın mağdur ettiği iddia edilen bankalarla da çalışması olarak açıklanmıştı. Giuliani ve Mukasey’in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştükleri de ortaya çıkmıştı.

Hürriyet gazetesinden Razi Canikligil'in haberine göre, Mahkemenin itirazı üzerine salı günü gerçekleştirilen toplantıda, 24 Nisan tarihinde ‘çıkar çatışması’ oturumunun yapılmasına karar verilmişti. Oturum kararını veren New York Güney Bölge Mahkemesi Hakimi Berman, Zarrab’ın avukatlarına 18 Nisan’a kadar cevaplanması istemiyle sorular yöneltti.

Hakim Berman, dün yayınladığı yazılı kararında, Giuliani ve Mukasey’in davadaki rollerinin ne olduğunu, bağlı oldukları hukuk firmalarıyla olan kontratların kopyalarını, bu firmaların Zarrab’ın kurbanı olduğu ileri sürülen Chase, Citibank, Standard Chattered, UBS, Wells Fargo, Bank Of America ve Deutche Bank gibi bankaları nasıl temsil ettiği ve bu bankaların davayla ilgili aldıkları tedbirlerin neler olduğu bilgilerini talep etti. Berman ayrıca, Greenberg Traurig firmasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Rudy Giuliani’nin dahil olduğu avukatlık sözleşmelerinin birer kopyasıyla, Zarrab’ın avukat ücretlerini ödeyen kişi veya kurumların bilgilerinin, 18 Nisan tarihine kadar mahkemeye bildirilmesini istedi.

Hâkim ayrıca, "Davanın bütünlüğü açısından firmanın propaganda faaliyetlerinin FARA yasası (Yabancı Uyruklu Ajan Yasası) gereğince ABD Adalet Bakanlığı’na beyan edilmesi gerekiyor" dedi.

"Çıkar çatışması var"

Reza Zarrab’ın baş avukatlarından Benjamin Brafman ise Giuliani ve Mukasey’in ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions’a, Erdoğan ile görüşecekleri bilgisini 24 Şubat’ta verdiklerini ve savcılığın görüşmeden haberdar olduğunu belirterek, "Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile davanın tasfiye edilme olasılıklarını konuştular. Mahkeme diplomatik çözümden endişe duymamalıydı" demişti. Savcı Yardımcısı Michael Lockard ise "Çıkar çatışması olduğu çok açık. Giuliani ve Mukasey’in Zarrab’ı temsillerinin Türkiye’ye ne ölçüde uzandığını anlamamız gerekiyor" demişti.

Öte yandan, Zarrab davası ile bağlantılı olarak 27 Mart günü ABD’den çıkış yaparken tutuklanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için, Türkiye’nin ABD’de birlikte çalıştığı avukatlık firmalarından Herrich Feinstein ile anlaştığı ortaya çıktı.