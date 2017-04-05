ABD'deki davada mahkeme, Zarrab'ın avukatlarına "Erdoğan'la görüşme" iddiasını sordu

New York’ta bir yıldır tutuklu olarak yargılanan İran asıllı Türk iş adamı Reza Zarrab dün yeniden hâkim karşısına çıktı. Savcılığın "Zarrab'ın yeni avukatları eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey ve eski New York Belediye Başkanı Rudolp Giuliani’nin 24 Şubat sonrasında Türkiye’ye gidip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü" iddialarını Sarraf’ın baş avukatı Benjamin Brafman cevapladı. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nin sorusunu cevaplayan Brafman, "Mukasey ve Giluani Türkiye diplomatik çözüm arayışı için gitti" dedi.

Amerika'nın Sesi'nden Can Kamiloğlu'nun haberine göre, bir yıldır süren duruşmaları nadiren izleyen ABD basını dün yapılan duruşmaya büyük ilgi gösterdi. ABD’nin önde gelen haber ajansları, gazete ve televizyon kanallarının muhabirleri duruşmayı izledi.

Eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey ve New York eski Belediye Başkanı Rudolp Giuliani’nin Sarraf’ın savunma ekibine katılması, Türkiye’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşme, Amerikan medyasının davayı yakından izlemesine neden oldu.

Dün yapılan duruşmada Hakim Richard Berman, Sarraf’ın yeni avukatları eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey ve New York eski Belediye Başkanı Rudolp Giuliani’nin davadaki rollerini sorguladı.

Zarrab'ın da hazır bulunduğu duruşmada Hakim Berman, Giuliani ve Mukasey'in rollerinin tartışmasız bir şekilde mahkemenin işi olduğunu söyledi. Berman, yasal işlemlerin bütünlüğünü sağlamakla görevli olduğunu belirterek iki avukatın davadaki rollerini sorgulamakla yükümlü olduğunu belirtti. Soruşturmayı da genişletip ilerleyen safhalarda sürdüreceğini belirtti.

Brafman: Mukasey ve Giluani Türkiye diplomatik çözüm arayışı için gitti

Savcılığın “Zarrab'ın yeni avukatları Mukasey ve Giluani’nin 24 Şubat sonrasında Türkiye’ye gidip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü” iddialarını Sarraf’ın baş avukatı Benjamin Brafman cevapladı.

Brafman, iki avukatın Türkiye gezisini davaya diplomatik çözüm arayışı olarak değerlendirdi. Geziden Amerika Adalet Bakanlığı ve New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nın haberi olduğunu da doğruladı.

Hakim Berman, Zarrab'ı kaç avukatın savunduğunu artık sayamadığını belirterek, Brafman’a Zarrab'ı savunan toplam kaç avukat olduğunu sordu. Brafman soruyu, “Cevap vereceğim bir şey değil’ diye yanıtladı.

Hakim Berman, Mukasey ve Giluani’nin davada adı geçen mağdur sekiz bankanın da temsilcileri olmaları gerekçesiyle savcılığın talep ettiği çıkar çatışması olduğu iddiasıyla ilgili 24 Nisan’da yeniden bir duruşma yapılmasına karar verdi.