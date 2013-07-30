Hakim ve savcı adaylığı mülakatında 'elma ağacı' sorusu

Hâkim ve savcı adaylığı sınavında giren Hazine avukatı Adem Sevilmiş'e "elma ağcının dikim mesafesi" "dizüstü bilgisayar batarya çeşitleri"ne ilişkin sorular sorulduğu ortaya çıktı. Sevilmiş, 22 kez adli ve idari yargı hakimlik-savcılık sınavını kazanmış ve her seferinde mülakatta elenmiş.

22 kez kazandı

Gökçer Tahincioğlu'nun Milliyet gazetesinde yer alan haberine göre, Iğdır Tuzluca doğumlu Sevilmiş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2003’te mezun olduktan sonra Hazine avukatlığına başladı.

2003’ten bu yana hakimlik-savcılık sınavlarına giren Sevilmiş, 22 kez yazılı sınavı kazanarak mülakata girmeye kazandı ancak bu sınavların tamamında elendi. Son olarak, avukatların girdiği idari hakimlik sınavında 10. olan Sevilmiş, bu sınavın mülakatında da başarısız bulundu.

Heyete sordu yanıtı aldı

Girdiği 12. mülakatın kameralı yapılmaması nedeniyle dava açan ve bu nedenle yeniden “özel olarak kamerayla yapılan” sınava çağrılan Sevilmiş’e, laptop bilgisarların batarya çeşitleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk dış borcunun ne kadar olduğu soruldu.

Deneyimi nedeniyle Osmanlı sorularına ve “Bilgisayara Giriş” kitabına bile çalışan Sevilmiş, bataryanın çeşidini bilemedi ve elendi.

Sevilmiş, farklı sınavlarda, elma ağaçlarının dikim mesafesi, iyi bir bahçe için meyve ağaçlarının nasıl çeşitlendirilebileceği gibi sorularla da karşılaştı.

Girdiği mülakatların birinde anne ve babasının yaşlı olduğunu, durumuna üzüldüklerini, alınmama sebebini öğrenmek istediğini bildiren Sevilmiş, sorusuna yanıt bulamadı. Ancak daha sonra bir siyasi, kendisine, dosyasında gayrıresmi bilgiler bulunduğunu ve mülakatı asla geçemeyeceğini söyledi. Buna rağmen vazgeçmeyen Sevilmiş, 4 Ekim’de yeniden mülakat sınavına girecek.