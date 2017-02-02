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15 Temmuz Darbe Girişimi

Hâkim 'FETÖ' şüphelilerini yargılarken 'FETÖ'den açığa alındı

Açığa alınan hâkim MİT TIR’larını durduran savcılar hakkında tutuklama kararı vermişti

02 Şubat 2017 10:04

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu "kripto" hakim ve savcılara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 7 'kripto' hakim ve savcı tespit edildi. 7 yargı mensubundan Kırşehir ACM Başkanı Fatih Mehmet Aksoy, görevden alındığını 'FETÖ' şüphelilerini yargılarken öğrendi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), yargıda "kripto" olduğu iddia edilen 7 hâkim ve savcı tespit etti. 'FETÖ’nün haberleşme ağı ByLock’u kullandığı belirlenen ve aralarında ağır ceza mahkemesi başkanları da olan 7 yargı mensubu açığa alındı, bu kişiler hakkında gözaltı kararı verildi. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi (ACM) Başkanı Fatih Mehmet Aksoy’a görevden alındığı, 'FETÖ’den yargılanan polislerin duruşmasını yaptığı sırada bildirildi.

Şüpheliler 'sarı liste'de

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 'FETÖ’nün yargı yapılanmasına ilişkin soruşturmasına hız veren HSYK, bugüne kadar 3 bin 555 hâkim ve savcının meslekten ihraç edilmesine karar verdi. Görevden uzaklaştırılan 300 dolayında hâkim ve savcı hakkındaki inceleme de HSYK Teftiş Kurulu’nca sürdürülüyor.

HSYK’da halen görevde olan bin dolayında şüpheli yargı mensubunun yer aldığı “sarı liste” bulunuyor. Sarı listede yer alan bu isimlere yönelik incelemeler de hızlandırıldı. Birkaç ay içinde bu isimlere ilişkin incelemenin tamamlanacağı ve 'FETÖ' ile iltisakı tespit edilenlerin meslekten ihraç edileceği belirtildi.

HSYK, "kripto" olarak nitelendirilen ve bugüne kadar 'FETÖ' ile iltisakı belirlenemeyen yargı mensuplarına ilişkin incelemelerini de sürdürüyor. Çok sayıda tanık ve şüpheli beyanını inceleyen HSYK, ByLock listesinden de önemli tespitler yapıyor. Bu incelemelerde, 7 ismin daha 'FETÖ’nün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

HSYK, kritik birimlerde görev yapan bu isimlerle ilgili müfettiş de görevlendirdi. Müfettişlerden söz konusu 7 yargı üyesinin 'FETÖ' ile iltisaklarının bulunduğu yönünde rapor gelmesi üzerine toplanan HSYK 2. Dairesi, bu kişilerin tamamının görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Bu kişiler hakkında adli soruşturma yapılması için karar, ilgili savcılıklara da gönderildi.

Duruşmaya ara verdi

Kırşehir ACM Başkanı Aksoy’a, HSYK tarafından açığa alındığının 'FETÖ’den yargılanan polislerin duruşmasını yaptığı sırada bildirildiği öğrenildi. Bu durum üzerine sağlık gerekçesi ile duruşmaya ara veren Aksoy’un evine gittiği, yerine ise mahkeme üyelerinden birinin başkan olarak duruşmaya çıktığı belirtildi. Duruşma kısa bir süre sonra ileri bir tarihe ertelendi. Söz konusu davada, ByLock kullandığı iddia edilen 39’u tutuklu 48 polis yargılanıyordu. Aksoy, akşam gözaltına alındı.

TIR savcılarını tutuklayan hâkim

Söz konusu 7 isim arasında yer alan Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy, Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı döneminde MİT TIR’larını durduran savcılar hakkında tutuklama kararı vermişti. Adana ve Hatay’da MİT’e ait TIR’ların durdurulup aranması ile ilgili operasyonlarda görevli 4 savcı ile 1 subay, Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 Mayıs’ta tutuklanmıştı. Listedeki diğer 6 isim ise şunlar: Erzurum Bölge Adliye Mahkemeleri Başkanı Muharrem Yılmaz, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Ahmet Çimen, Safranbolu Savcısı Alper Zeki Gürel, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Nurullah Çelik, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sedar Softaoğlu.

 

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