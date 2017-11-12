Hâkim, boşanma davasında kadına aşık oldu, kocayı uzaklaştırdı

Kayseri’de hâkim V.Ö., boşanma davasında koca E.Ç. için 6 ay uzaklaştırma verdi ve yabancı uyruklu A.Ç. isimli kadınla birlikte yaşamaya başladı. Eşi A.Ç ile V.Ö.’yü parkta yakalayan E.Ç., hâkimi bıçakla yaraladı. Hâkimi bıçaklayan E.Ç. tutuklanırken , V.Ö. ise açığa alındı.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Kayseri’de yaşanan film senaryolarını aratmayacak olaya ilişkin yargı süreci, ağustos ayında başladı. Yabancı uyruklu A.Ç., kocası E.Ç.’den boşanmak için Kayseri Aile Mahkemesi’nde dava açtı. Kayseri 5. Aile Mahkemesi esasına kaydedilen dava için 31 Ekim 2017’ye duruşma günü verildi. Tekrar avukatı ile mahkemeye başvuran A.Ç., çocuklarının velâyetinin kendisine verilmesini ve tedbir nafakası bağlanmasını talep etti. A.Ç., kocasının da evden uzaklaştırılmasını istedi.

Mahkemede, geçici olarak görevlendirilen Aile Hâkimi V.Ö., 18 Ağustos’ta A.Ç.’nin talebini kabul ederek, kocası E.Ç.’nin beyanını almadan tedbir nafakası ödemesine hükmetti. Hâkim V.Ö., koca E.Ç.’nin 6 ay evden uzaklaştırılmasına da karar verdi.

Yakınlaşma mesajla başladı

A.Ç.’nin cep telefonu numarasını alan ve evli olan Hâkim V.Ö., yaklaşık 10 gün sonra kadına “Ben Hâkim V., durumunuz nedir?” diye mesaj attı. A.Ç., “Bir değişiklik yok” yanıtını verdi. Bu temasın ardından ikili arasındaki yazışmalar sıklaştı. Boşanma davası hakkında konuşan ikili, birbirlerine WhatsApp’tan fotoğraflar da gönderdi.

Sarmaş dolaş yakalandılar

A.Ç., 21 Eylül’de V.Ö.’ye “Eyvallah” isimli bir kitabı okuduğunu ve okuması için kendisine verebileceğini belirten bir mesaj gönderdi. Aynı gün saat 20.30 sularında ikili, A.Ç.’nin evinin yanındaki parkta buluştu. Burada bir masada oturan ikili, kısa sürede sarmaş-dolaş oldu, öpüşmeye başladı. Bu sırada çocuklarını görmek için A.Ç.’nin evinin yanına giden koca E.Ç., karısı ile hâkimi parkta sarmaş dolaş görünce çılgına döndü. Hâkim V.Ö. ile yumruk yumruğa kavga eden koca E.Ç., onu bıçakla yaraladı.

Olayı gizlemek istedi

Hâkim V.Ö. tedavi için gittiği hastanede olayı gizlemek istedi. Ancak bıçaklı yaralama olayı bilgisi üzerine hastane polisi duruma müdahil olunca gerçek ortaya çıktı. Gözaltına alınan E.Ç., “öldürmeye teşebbüs etme ve yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. A.Ç.’nin de tanık olarak ifadesi alındı. V.Ö.’nün durumu, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildi.

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