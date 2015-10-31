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Yaşam

Hakem maçta kalp krizi geçirdi

Bölgesel Gelişim 14 Yaş Altı Futbol Lig F Grubu'nda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor ile Kayseri Erciyesspor karşılaşmasının hakemi Kürşat Reyhanlıoğlu kalp krizi geçirdi

31 Ekim 2015 19:47

Bölgesel Gelişim 14 Yaş Altı Futbol Ligi'nde oynanan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor-Kayseri Erciyesspor maçını yöneten 37 yaşındaki hakem Kürşat Reyhanlıoğlu, kalp krizi geçirince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karşılaşma başka bir hakemin yönetiminde devam etti.

Hanefi Mahçiçek Spor Kompeksi'nde, Bölgesel Gelişim 14 Yaş Altı Futbol Lig F Grubu'nda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor ile Kayseri Erciyesspor karşı karşıya geldi.

Maçın 34. dakikasında bir anda yere yığılan hakem Kürşat Reyhanlıoğlu'na, 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu. Kalp krizi geçiren 37 yaşındaki hakem, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleyle hayata döndürülen hakemin tedavisinin hastanede sürdüğü bildirildi.

Reyhanlıoğlu'nun yaşadığı rahatsızlık nedeniyle başka bir hakemin yönetiminde devam eden karşılaşmayı, Kayseri Erciyesspor 2-0 kazandı. 

 

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