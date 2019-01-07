'Hakaret' iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı; Deniz Çakır sessizliğini bozdu: Sustum çünkü...

İstanbul’da yer alan bir alışveriş merkezindeki mekanda, bir grup kadına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Deniz Çakır, sessizliğini bozdu. “Sustum, çünkü böyle bir suçlama karşısında savunma yapmayı bile zul gördüm” ifadesini kullanan Çakır, hakaret iddialarını yalanladı.

Çakır, Instagram hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Zorunlu Açıklama

Sustum, çünkü böyle bir suçlama karşısında savunma yapmayı bile zul gördüm. Şimdi okuyacaklarınız da bir savunma değil, bilgilendirmedir. Belli ki bunu yapmadığım zaman bazı kişiler iftira ve karamalarına devam edeceklerdir.

30 Aralık 2018 günü, öğleden sonra iki kadın arkadaşımla doğum günümü kutlamak üzere gittiğim mekanda yaşananlar ile ilgili kamuoyuna yansıtılanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Arkadaşlarımla gittiğimiz mekanda önce yan masamıza oturan kişiler hal ve hareketleriyle bizden rahatsızlık duyduklarını belli ettiler. Hatta bakışları ve vücut dilleri zaman zaman tacize de yaklaşmıştır. Bizi bilinçli olarak huzursuz ettiler. Daha sonra bizim kutlama ortamımızdan hoşnut olmadıklarını belli ederek yer değiştirip başka bir masaya geçtiler…”

“Görüntüler incelenebilir”

“…Arkadaşlarımla kutlama yaparken doğal olarak birbirimizin fotoğraflarını çektiğimiz sırada, bu sefer kendi fotoğraflarını çektiğimizi ima ederek bize sözlü olarak da sataştılar ve bu noktada aramızda kısa bir sözlü tartışma yaşandı. Konu uzamadi kapandı. Aynı ortamda yaklaşık 20 dakika daha oturduk. Mekanda kameralar mevcuttur, görüntüler incelenebilir… Bu konuda hiçbir kaygı yaşamamaktayım…”

İstanbul’daki bir alışveriş merkezinde bulunan mekanda oturan, bir kısmı başörtülü 7 kadın, oyuncu Deniz Çakır’ın kendilerine hakaret içeren söylemlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu üzerine, oyuncu Deniz Çakır hakkında ”hakaret” suçundan soruşturma başlatmıştı.