Hakaret için Google'a dava

Avustralyalı eski model, kendisine hakaret edilen internet sitesine link veren Google'a, bu siteyi hazırlayanların kimliğini açıklaması için dava açtı.



Dünyaca ünlü moda dergisi Vogue'a kapak olan, 36 yaşındaki Avustralyalı Liskula Cohen bugünlerde adından Google'a açtığı bir dava ile söz ettiriyor. Dava dosyasında Cohen'in kendisini "fahişe" olarak tanımlayan internet bloglarına bağlantıya izin veren Google'ın, bu siteleri hazırlayan kişilerin kimliğini açıklaması talebi var. "New York kentindeki o...lar' isimli internet günlüğünde Cohen'in fotoğrafları ve bunun üzerine yapılan ve hakaret içeren yorumlar yer alıyor. Eski model de, "Modellik kariyerim boyunca hiçbir 'kirli' işe karışmadım. Google'ın, bu siteyi hazırlayan kişinin kimliğini açıklamasını istiyorum. Bu sayede ben de o kişiye karşı suç duyurusunda bulanabileceğim" dedi.



Eski manken Cohen, 2007'de New York'ta bir barda masasına zorla votka göndermeye çalışan Samir Derviseviç isimli bir adamla kavga etmiş, çıkan olay adamın yüzünü bıçakla kesmesiyle kanlı biçimde sona ermişti. Daha sonra yüzüne estetik yaptıran eski model, bir hayranından kendisi hakkında kötü sözler yazan internet günlüğünün hazırlayıcısının şişman bir kız olduğu bilgisini aldığını ve bunu dava dosyasına eklediğini de belirtti.

