'Hakaret filmi'nin yapımcısı tutuklandı

İslam'a ve Hz. Muhammed’e hakaret içerdiği için dünyanın dört bir yanında şiddetli protestolara neden olan “Müslümanların Masumiyeti” adlı filmin yapımcısı Los Angeles'ta tutuklandı.

Federal Yargıç Suzanne Segal, daha önce dolandırıcılıktan sabıkası olan ve bilgisayar ile internet kullanması yasaklanan 55 yaşındaki Nakoula Basseley Nakoula'nın şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiğine hükmetti.

Savcı Robert Dudgale'nin Nakoula'nın kaçabileceği uyarısında bulunmasının ardından elleri kelepçelenen Nakoula, hapse gönderildi.

İslamiyet ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren "Müslümanların Masumiyeti" filminin 14 dakikalık bölümünün Temmuz ayında video paylaşım sitesi Youtube'da yayınlanması, Ortadoğu'da protesto gösterilerine yol açmış ve Libya'nın Bingazi kentinde ABD Konsolosluğu'na düzenlenen saldırıda Büyükelçi Christopher Stevens ile 3 Amerikalı yaşamını yitirmişti.

2009 yılında tutuklanan ve 2010 yılında çalınmış kimlik ve sosyal güvenlik numaralarıyla banka dolandırıcılığı yapmaktan yargılanan Nakoula, 790 bin dolarlık zararı telafi etmeye ve 21 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. 2011'de serbest bırakılan Nakoula'nın 5 yıl boyunca yetkililerin onayı olmadan bilgisayar ve internet kullanması da yasaklanmıştı.

Nakoula, filmin yapımı için lojistik destek sağladığını söylemiş, filmi yönettiği ileri sürülen Sam Bacile'nin kendisi olduğu iddialarını reddetmiş ancak Bacile'yi tanıdığını kabul etmişti.