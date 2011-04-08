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Yaşam

Hakan Yurdakuler 35 yıl önce öldürüldü

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) öğrencisi Hakan Yurdakuler, öldürülüşünün 35. yıldönümünde anılıyor.

08 Nisan 2011 03:00

T24 - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) öğrencisi Hakan Yurdakuler, öldürülüşünün 35. yıldönümünde anılıyor.


Mülkiyeliler Birliği, Yurdakuler ve Yurdakuler'in vurulmasını protesto edenlere açılan ateşte hayatlarını kaybeden Burhan Barın ve Eşari Oran için bir mesaj yayımladı. Mesajda şöyle dendi:
 
"Değerli Mülkiyeliler,
 
Bugün 8 Nisan 2011. Bu tarihten 35 yıl önce Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri okul çıkışında faşist katillerin silahlı saldırısına uğradı.
 
Vurularak yaralanan üç öğrenci arasından Hakan YURDAKULER hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.
 
Bu olayı protesto etmek için Kurtuluş’a doğru yürüyüşe geçen öğrenciler üzerine bu kez polis ateş açtı. 50’ye yakın öğrenci yaralandı, Burhan BARIN ve Eşari ORAN isimli gençler hayatlarını kaybettiler.
 
35 yıl önce bugün vurularak aramızdan ayrılan arkadaşımız Hakan YURDAKULER’i ve bu acı olayı protesto ederken hayatlarını kaybeden Burhan BARIN ile EŞARİ ORAN’ı sevgi ve saygıyla anıyor, aileleri ile yakınlarının acılarını paylaşıyoruz."

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