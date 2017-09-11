Hakan Yılmaz ve Kadir Şan Tarhan'ın yeni albümü 'Türkülerle Yeniden' çıktı

Ezginin Günlüğü grubunun eski solisti, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Hakan Yılmaz ile müzisyen Kadir Şan Tarhan'ın yeni albümü "Türkülerle Yeniden", Ada Müzik'ten çıktı. "Türkülerle Yeniden", iki ismin Eylül 2015 tarihli "Sen Yoktun" albümünden sonraki ikinci çalışması...

Albüm 22 Eylül'e dek sadece Apple Music ve iTunes üzerinden yayınlanacak. Apple Music için kullanılan özel bir mastering tekniği ile master'landı.

Albüm 22 Eylül'den itibaren ise hem CD olarak müzik marketlerde, hem de Spotify gibi başka dijital mecralarda bulunabilecek.

Albümde 10 türkü bulunuyor

Albümde bulunan 10 türkü şöyle:

- Dut Ağacı

- Mardin Kapı Şen Olur (Le Hanım)

- Tutam Yar Elinden

- Can Dedim Ki Can Diyesen

- Nazende Sevgilim

- Gule

- Yağmur Yağar

- Laçın

- Üç Kız Bir Ana

- Hazreti Şahın Avazı

7 türküyü Ezginin Günlüğü'yle söylemişti

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Hakan Yılmaz, bu türkülerden yedisini Ezginin Günlüğü ile yaptığı "Alagözlü Yar" ve "Doğu Türküleri" albümlerinde söylemişti:

"Dut Ağacı, Mardin Kapı Şen Olur/Le Hanım, Tutam Yar Elinden, Nazende Sevgilim, Gule, Üç Kız Bir Ana."

Hakan Yılmaz, albümde yer alan üç türküyü ise ilk kez bu albümde seslendirdi: "Can Dedim Ki Can Diyesen, Laçın, Hazreti Şahın Avazı."

"Otantik lezzetleri sakladık"

Yılmaz, albümle ilgili olarak "Bu türkülerin hem otantik lezzetlerini sakladığımızı, hem de onlara güzel bir yeni yorum kattığımızı düşünüyoruz" diyor.

Kayıtlar "Harem Stüdyo'da" yapıldı

Albümün kayıtları, demo kayıt, mixing ve mastering aşamalarına kadar “Harem's Stüdyo”da Evren Arkman yönetmenliğinde gerçekleşti. Kayıt, Mix ve Mastering Evren Arkman ve Efe Demiryoğuran tarafından yapıldı. Tüm düzenlemeleri Kadir Şan Tarhan yaptı. Mert Koç ve Erkan Kamil Yüksel da düzenlemelere katkıda bulunan isimler.

Kimler katkı verdi?

Murat Yazıcı (Bağlama, Tarbüş), Kadir Şan Tarhan (Elektrogitar, Klasik Gitar, Bas), Emre Kayacan (Kabak Kemane), İmdat Taş (Kaval, Duduk, Bağlama), Erkan Kamil Yüksel (Klasik Gitar), Mert Koç (Piyano, Klavye, Keman), Bahtiyar Çakmak (Şelpe Bağlama, Bağlama), Okan Yüksel (Vurmalı Çalgılar), İmdat Taş (Vokal - Le Hanım türküsünde uzun hava, Hazreti Şah türküsü) bu albüme emeği geçen isimler...

Bu albümün dış ve iç kapak deseni ressam Utku Utku Dervent'e ait. Grafik tasarımı ise Hayalgücü Tanıtım‘dan Ragıp Incesağır yaptı.