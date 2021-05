Hakan Yılmaz'ın "Yol - Aşk - Zaman" albümünün ikinci EP'si "Zaman" yayınlandı

Ezginin Günlüğü'nün kurucularından, müzisyen ve ozan Hakan Yılmaz, dördüncü solo albümünü hazırladı. Doğu Türküleri (1988), Sen Yoktun (2015) ve Türkülerle Yeniden (2017) albümlerini izleyen bu dördüncü solo albümün adı "Yol, Aşk, Zaman" olacak. On şarkıdan oluşacak albümde tüm şarkı sözleri ve sekiz şarkının besteleri sanatçıya ait. Folk&Akustik kategorisinde ve Folk-Pop türünde yer alan şarkılar, Ezginin Günlüğü'nün 1980'lı yıllara denk düşen kuruluş evresindeki özgün bestelerin havasını ve tınısını yansıtıyor.

Albümdeki besteler, başta halk müziği olmak üzere, Türkiye'nin geleneksel müzik kaynaklarından besleniyor. Sözler, Fransız "chanson" geleneğini takip eden bir derinlik ve şiirsellik içeriyor. Şarkılar, müzikal form olarak folk-pop türünün izlerini taşıyor; zaman zaman rock ve caz tınılarını ve yapılarını da yansıtıyor.

Albümün konsepti Deniz Bayrak ve Evren Arkman'a ait. Albümdeki tüm şarkıların düzenlemeleri ve icraları da Deniz Bayrak ve Evren Arkman'la birlikte yapıldı. Şarkıların düzenlemesi, sadece vokal, gitarlar, vurmalılar ve pad seslerinin kullanıldığı minimalist bir anlayışa sahip.

Albüm bir bütün olarak yayınlanmadan önce dörder şarkı içeren iki EP çıkacak. En sonunda albümün tümü yayınlanacak. Temmuz 2020'de çıkan ilk EP'nin adı "Yol" idi. "Yol" EP'sinde dört şarkı yer almıştı: Hayal Terminali, Kervancı, Şarkı vs. Hayat, Yolların Ardından.

Şimdi dinleyicisiyle buluşan ikinci EP'nin adı ise "Zaman". "Zaman" EP'sinde dört şarkı yer alıyor: Kayıp Şehir, Eşzamanlı Sevgili, O An, Mavi Bitti. EP'deki dört şarkı da farklı açılardan zaman temasını işliyor. Kayıp Şehir'de artık eski haliyle mevcut olmayan çocukluk şehrine duyulan özlem seslendiriliyor.

Eşzamanlı Sevgili'de dışarıdan dayatılan güncelliğin dışına çıkıp kendi kişisel zamanlarında yaşayan iki insanın aşkı anlatılıyor. O An'da, herkesin kendi kişisel tarihinin içinde dönüm noktası niteliğinde özel bir anın bulunduğu imgesi ele alınıyor.

EP'nin son şarkısı olan Mavi Bitti'de ise hayatımızın içinden geçtiği farklı dönemlere değiniliyor: aşkın beklendiği düşsel bir varoluşu simgeleyen kısa "mavi" dönemler ile beklenen aşkın gelmediği somut gerçeği simgeleyen "kırmızı" dönemler.

Hakan Yılmaz hakkında

Folk-pop türünde şarkılar yazan ve söyleyen yazar, şair ve müzisyen Hakan Yılmaz, Ezginin Günlüğü müzik grubunun kurucularından. Ezginin Günlüğü'nün Mart 1983’teki ilk konserinden itibaren konserlerinde şarkıcı olarak yer alan Yılmaz, grubun "Sabah Türküsü" (1986) ve "Alagözlü Yar" (1987) albümlerine şarkıcı olarak katkıda bulundu; grupla birlikte "Doğu Türküleri" (1988) albümünü yayınladı.

On yeni şarkı içeren "Sen Yoktun" adlı kişisel albümü Eylül 2015'te, on halk türküsünü yorumladığı "Türkülerle Yeniden" albümü Eylül 2017'de Ada Müzik tarafından yayınlandı. Her iki albümde de gitarcı, besteci ve düzenlemeci Kadir Şan Tarhan ile işbirliği yaptı.

Ezginin Günlüğü’nde birlikte çalıştığı Tanju Duru’nun besteleri üzerine sözlerini yazdığı iki tekliyi – "Raylar Boyunca" ve "Aklım Hep Sende" – 2019 yılında çıkardı.

"Yol, Aşk, Zaman" albümü Hakan Yılmaz’ın dördüncü kişisel albümü olacak. Deniz Bayrak ve Evren Arkman ile birlikte ürettikleri ve folk-pop türünde on şarkıdan oluşacak bu albümde tüm şarkı sözleri ve sekiz şarkının besteleri sanatçıya ait. Albümü bir bütün olarak yayınlamadan önce dörder şarkı içeren iki EP çıkacak. İlk olarak Temmuz 2020’de "YOL" adlı EP çıktı. Yol’u Nisan 2021’de çıkan "ZAMAN" adlı EP izledi. 2021 yılında önce üçüncü EP olan AŞK, ardından da albümün tümü yayınlanacak.

Hakan Yılmaz, şiir, müzik ve edebiyat çalışmalarına devam ediyor.