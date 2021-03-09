Hakan Taşıyan'a karaciğerin ardından böbrek nakli de yapıldı

Yaklaşık 4 aydır, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören şarkıcı Hakan Taşıyan'a karaciğer naklinin ardından bugün de böbrek nakli yapıldı. Taşıyan’a kız kardeşinin böbreği nakledildi.

Sanatçının Instagram hesabından kız kardeşiyle olan fotoğrafı paylaşılarak şu not düşüldü:

“Sevgili gönül dostları, böbrek nakil ameliyatı sürecimiz, bugün saat 08:00’de başlamıştır. Önce kız kardeşinin ameliyat süreci tamamlanıp, daha sonra nakil için kendisi ameliyata alınacaktır. Süreç hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Dualarınızı eksik etmeyiniz. “Böbrek kardeştir.”