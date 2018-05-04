Hakan Şükür NYT'ye konuştu: Benden istediklerini yapsaydım bakandım, şimdi kahve satıyorum

Türkiye'de hakkında yakalama kararı olan eski milli futbolcu Hakan Şükür, bir süredir yaşadığı ABD’de New York Times’a konuştu. Türkiye’deki arkadaşlarının, Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve hükümetini açıkça desteklemesi halinde geri dönebileceğini söylediğini iddia eden Şükür, “Eğer oyunu kurallarına göre oynasaydım, söylediklerini yapsaydım iyi bir hayatım olurdu ve bakan olurdum. Ama şimdi kahve satıyorum” dedi.

California eyaletindeki Palo Alto’da açtığı kafede New York Times’tan John Branch’in sorularını yanıtlayan Şükür, “Türkiye benim ülkem. Benimle ilgili düşünceleri medya tarafından kontrol edilse de insanları seviyorum. Belki ileride gider ve yeniden ziyaret ederim” diye konuştu. “Karanlık sonsuz değildir” diyen Şükür, “Bir gün ışığın geri döneceğine inanıyorum. Karanlık sonsuza kadar sürmez” diye ekledi.

"Çocuklarımın özgür, bağımsız insanlar olmasını istedim"

AKP’den ayrılmasının ardından Türkiye’deki işlerini yürütürken kendisine zorluk çıkarıldığını savunan Şükür, “Meclis’ten ayrılmamın ardından oradaki işlerimle ilgili yönetimsel sıkıntılarla karşılaşmaya başladım. Ne yapmak istesem her zaman bazı problemler ve sıkıntılar vardı. Belki de biraz mola vermem gerekiyor diye düşündüm” ifadelerini kullandı.

2015 sonbaharında geldiği Palo Alto’da, bir arkadaşının kurduğu kafeye ortak olan Şükür, eşi ve 3 çocuğu için Green Card başvurusunda bulunduğunu belirterek, “Onların özgür, bağımsız insanlar olmasını istedim. Çocuklarımın başka ülkelere gidip, farklı kültürler öğrenmesini, farklı insanlarla tanışmasını ve birey olarak varolmalarını istedim. Ve Türkiye’de işler kötüye gidince gelmeleri için doğru zaman olduğuna karar verdim” dedi.

"Eğer sessiz kalmaya devam edersen geri dönebilirsin ve bir şey yapmazlar"

Bir süre önce Türkiye’deki bir arkadaşıyla yaptığı konuşmayı da anlatan Şükür, şunları aktardı:

“Türkiye televizyonlara çıkıyor ve geçenlerde yaptığımız bir telefon konuşmasında Türkiye’deki işlerin ne kadar kötü olduğundan bahsettik. Sonra onun bir gazeteye verdiği röportajı okudum, hükümete iltifatlarda bulunuyordu. Onunla yeniden konuştum, ‘Burada başka ne diyebiliriz ki’ dedi. Hatta bana, ‘Eğer sessiz kalmaya devam edersen geri dönebilirsin ve bir şey yapmazlar’ dedi.

"Bu mümkün değil. Bu durumda yaşayan binlerce insan var. Sadece kendi haklarımı savunacak ve çıkarlarımı her şeyin üzerinde tutacak kadar bencil davranamam. Kendime olan bütün saygımı yitiririm.”