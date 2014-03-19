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Politika

Hakan Şükür: 17 Aralık'tan sonra nasıl bir baskıdan çıktığımı gördünüz

Muhalefet kulisinde Hakan Şükür'e 'Meclis'in bu kulisinde olmak nasıl bir duygu?' diye soruldu

19 Mart 2014 18:12

Eski AKP milletvekili Hakan Şükür de dört eski bakanla ilgili yolsuzluk fezlekelerinin görüşüldüğü TBMM'ye geldi.

Muhalefet kulisinde Hakan Şükür'e 'Meclis'in bu kulisinde olmak nasıl bir duygu?' diye soruldu. hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre Şükür, ''Daha önce öbür kulisteydim ama burada da çok yakın arkadaşlarım var. Zaten sık sık onları görmeye geliyordum. Sonuçta TBMM tek bir açtı, hepimizin Meclis'i. Orası burası fark etmez. Bundan önce biliyorsunuz çok fazla konuşamıyordum. 17 Aralık'tan sonra nasıl bir baskıdan çıktığımı hepiniz gördünüz'' dedi.

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