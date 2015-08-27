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Ahmet Hakan: Şems Ethem, Aydın Doğan'ın etrafında 'Ver elini öpeyim, ben senin 5. çocuğunum' diye dolaşırdı!

'Al yanına akıl hastanesine kapatılması gereken meczup tetikçilerini'

27 Ağustos 2015 12:39

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Star Medya Grubu Ethem Sancak hakkında bir iddiayı gündeme getirdi. Hakan, "Şems Ethem, daha dört ay öncesine kadar Aydın Doğan'ın etrafında 'Sen benim babamsın, ver elini öpeyim, ben senin beşinci çocuğunum' diye dolaşıyordu" dedi.

Ethem Sancak, dün Kanal 24'te katıldığı canlı yayında, medya sektörüne girmeden önce Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'la dostlukları olduğunu belirterek, "Anadolu'dan gelmiş iki girişimci olarak Aydın Bey'le dostluğumuz ve muhabbetimiz vardı. Beraber ortaklık kurabilir miyiz diye görüşmelerimiz oldu. İyi bir dostluğumuz vardı. Zaman zaman iktidarlarla girdiği çatışmalarda aracılık edeyim diye benden görevler istedi, ben de bunların memleketin yararına kabul ettim" demişti. 

Ahmet Hakan bugünkü yazısında, Ethem Sancak'a seslenerek, şunları söyledi:

"Al yanına artık en yakın akıl hastanesine kapatılması gereken meczup tetikçilerini.
Al yanına hiçbir değeri kalmamış ve gitgide kafayı daha da kıran ebleh asalaklarını.
Al yanına sadece bana sövdürmek için kullandığın televizyon kanallarını.
Al yanına üç gazete, on dokuz manşet ve seksen köşeden saldırttığın gazetelerini.
Hepsini al yanına.
Ve elinden geleni ardına koyma.
Siz hepiniz.
Ben tek.
Alayınıza yeterim evelallah!"

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