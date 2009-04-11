Hakan Peker evleniyor

Müzmin bekarlardan Hakan Peker, bir süredir beraber olduğu Arzu Öztoprak ile evlilik hazırlıkları yapıyor.



Yerel seçimlerde Esenler’den İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi seçilen Arzu Öztoprak, nişanlısı Hakan Peker’le yurt dışında evleneceklerini açıkladı. İnternet sitelerinden yer bakıp evlilik planları yaptıklarını belirten Öztoprak, siyasete atıldıktan sonra en fazla desteği Peker’den gördüğünü dile getirdi.



İlk meclis toplantısında çok heyecanlandığını ifade eden çiçeği burnunda siyasetçi, kadınların siyaset arenasında daha fazla yer almaları gerektiğini de vurguladı.

