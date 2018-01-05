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Sağlık

Hakan organlarıyla, nakil bekleyen hastalara umut oldu

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) YOZGAT’ta yüksek tansiyon nedeniyle geçirdiği beyin kanamasının ardından beyin ölümü gerçekleşen Hakan Bacanak’ın (27) organları, nakil bekleyen hastalara umut oldu

05 Ocak 2018 16:54

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) YOZGAT’ta yüksek tansiyon nedeniyle geçirdiği beyin kanamasının ardından beyin ölümü gerçekleşen Hakan Bacanak’ın (27) organları, nakil bekleyen hastalara umut oldu.
Yüksek tansiyon nedeniyle beyin kanaması geçirerek Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Hakan Bacanak\'ın, beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından Bacanak\'ın organları ailesi tarafından bağışlandı. Ankara’dan organ nakli için Yozgat’a gelen 7 kişilik ekip, yaklaşık 3 saat süren operasyonla beyin ölümü gerçekleşen Bacanak’ın, korneaları, karaciğer, böbrekleri, dalak ve kalbini aldı. Ankara\'ya götürülen organlar, nakil bekleyen hastalara nakledilecek. 
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Re Animasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gamze Talih, beyin kanaması ile hastaneye gelen Hakan Bacanak\'a beyin ölümü tanısı koyulduğunu belirterek, ailenin onayı ile organ bağışının gerçekleştirildiğini söyledi.
Hakan Bacanak’ın kuzeni Ali Olcay’da burada yaptığı açıklamada, “Hakan 27 yaşındaydı, yüksek tansiyondan hayatını kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşince organları yaşadığı için bizde organlarını bağışlamak istedik. Bir insan öldüyse yaşamaya çaba harcayan bir insan şifa bulsun istedik. Bağışladığımız organlarla bir can şifa bulsun istiyoruz. Bizi tek mutlu edecek o. Bütün organlarını bağışladık. İnşallah nakledilecek kişiler sağlık bulur diye düşünüyorum” dedi.

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