"Hakan: Muhafız"ın IMDB puanı kaç?

Netflix'in ilk Türk yapımı dizisi Hakan: Muhafız (The Protector) 14 Aralık tarihi itibariyle platformdaki yerini aldı. İlk 10 bölümü yayınlanan dizinin IMDB puanı düşüşe geçti.

ShiftDelete'de yer alan habere göre, olumlu, olumsuz birçok eleştiriye maruz kalan "Hakan: Muhafız", ilk 10 bölümüyle IMDB üzerinde iddialıydı.

Yayınlandığı ilk günün akşamında 9.3 seviyesinde bir puanla listelenen dizi, daha sonra 8.6 puana geriledi.

Yaklaşık 3500 kişi tarafından oylanan diziye yüzde 70 civarında 10 puan verilirken yüzde 8 civarında 9 puan ve yüzde 5.8 civarında 1 puan verildi.