Hakan Muhafız'ın final sezonu tarihi belli oldu

Netflix'in dizisi Hakan Muhafız'ın 4. sezon fragmanı yayınlandı. Çağatay Ulusoy'un başrolde olduğu fantastik dramada final sezonu 9 Temmuz'da yayınlanacak.

Netflix'in ilk Türk yapımı orijinal dizisi Hakan Muhafız'da final için geri sayım başladı. Final sezonunun fragmanı da paylaşıldı.

10 bölümden oluşan final sezonunun konusu şöyle: "Yedinci Ölümsüz, intikam ateşiyle şehri yakmış ve İstanbul'un neredeyse tamamı Ölümsüzlerin karanlığına teslim olmuştur. Muhafız hariç... O şimdi hem insanlığın hem de Muhafızlar ve Ölümsüzlerin tarihini değiştirmek zorundadır. Artık herkesin kaderinin kendisine bağlı olduğunu bilir. Bu kez başarmaktan başka şansı yoktur...

Baştan beri Muhafız'ın yanında olan Zeynep, artık karşısındadır.

Hakan amaçlarını gerçekleştirmek uğruna düşman saflardan destek almak ve bir Ölümsüzü uyandırmak zorunda kalır. Geçmişin karanlığını aydınlattığındaysa taraflar arasındaki dengeler tamamen değişecektir.

Tarihte iyiyle kötünün savaşında tüm hesaplar ödenirken Hakan, son yüzleşmesini Faysal'la yaşayacaktır...

Hakan Muhafız'da Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Funda Eryiğit, Okan Yalabık, Taner Ölmez, Bige Önal, Boran Kuzum, Miray Daner ve Burçin Terzioğlu gibi isimler yer alıyor.