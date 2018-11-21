Hakan Hatipoğlu'ndan Fazıl Say'a: Yaptığım onlarca işi hafife almasın

'Var Mısın Yok Musun' yarışmasıyla ismi duyulan ve ardından Survivor ile ünlenen Hakan Hatipoğlu, paylaşımına yaptığı yoruma karşılık, "Siz ne işle uğraşıyorsunuz?" diye yazan ünlü piyanist Fazıl Say'a yanıt verdi. Say'ın kendisini iki yıldır takip ettiğini söyleyen Hatipoğlu, televizyonda onlarca iş yaptığını ifade ederek, "Bir cümle ile hafife alınmasın" dedi.

Alaçatı'da bir tanıdığının yazın hayranı olduğu Fazıl Say ile fotoğraf çekilmek istediğini, ancak Say'ın yüzüne bile bakmadan bu talebi reddettiğini anlatan Hatipoğlu, "Belki dünyaca ünlü bir sanatçı değilim ama insanım. Beni dışarıda, çevremde, sokakta tanıyan tanır, bilen bilir. Bu dünyaya güzellik saçmak için illa sanatçı olmak gerekmiyor" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Fazıl Say'dan fotoğrafına yorum yapan Hakan Hatipoğlu'na: Siz ne işle uğraşıyorsunuz?

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Instagram sayfasındaki takipçilerinin azaldığını, bunun da paylaştığı sanat eseri fotoğraflarından kaynaklı olduğunu söylemiş, Hatipoğlu da, "Bende de kandil veya bayram tebriği yazınca oluyor aynısı... Şaka gibi" yazmıştı. Bunun üzerine Say'ın, Hatipoğlu'na verdiği, "Siz ne işle uğraşıyorsunuz?" yanıtı sosyal medyada dikaktleri çekmişti.