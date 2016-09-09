Hakan Fidan'ın eski sağ kolu 'FETÖ'den tutuklandı

Hükümetin kapatma kararı aldığı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nı (TİB) kuran ve daha sonra MİT'e geçerek TSK tarafından devredilen GES Komutanlığı'nın başına geçen eski istihbaratçı Basri Aktepe, hakkında ‘FETÖ’ üyeliği iddiasıyla başlatılan adli soruşturma kapsamında tutuklandı. Aktepe, son olarak MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın sağ kolu olarak görev yaparken, 17-25 Aralık süreci sonrasında aktif görevden alınıp pasif göreve atanmıştı.

İmamlar gözaltında

Milliyet'in haberine göre; savcılık geçen hafta içinde polis ve ‘FETÖ'nün bazı polis imamları olduğu gerekçesiyle 129 kişi hakkında gözaltı talimatı verdi. Talimat sonrasında Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, listede isimleri bulunan şüphelileri gözaltına almaya başladı. Gözaltı işlemleri sırasında, kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden Basri Aktepe yakalandı. Aktepe, gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemede ‘FETÖ’ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TİB'i kurmuştu

Emniyet teşkilatında teknik istihbarat konularında öne çıkan isimler arasında yer alan Basri Aktepe, uzun yıllar Emniyet İstihbarat kadrosunda görev yaptı.

EGM İstihbarat Dairesi eski Başkanı Sabri Uzun'la bir dönem birlikte görev yapan Aktepe, daha sonra TİB'in kuruluşunda görev aldı. Türkiye'deki istihbarat birimleri ile adli kolluk olarak görev yapan birimlerin suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla tespit edilen hedef isimlerin telefonlarının mahkeme kararıyla dinlenmesi sağlamak amacıyla kurulan TİB'te dönemin TİB Başkanı Fethi Şimşek'le birlikte görev yaptı. 17-25 Aralık süreci sonrasında yasa dışı telefon dinlemelerinin gerçekleştirildiği ortaya çıkarılan ve hükümetin kapatılması kararı aldığı TİB'teki görevinden sonra Aktepe MİT'e geçti.

Kızağa çekilmişti

Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten ve çok geniş elektronik istihbarat olanakları bulunan Gölbaşı'ndaki Bayrak Garnizonu'ndaki Genelkurmay Elektronik Sistemler (GES) Komutanlığı'nın MİT'e devredilmesi üzerine Aktepe, bu birimin başına getirildi. MİT Müsteşar yardımcısı konumunda görev yapan Aktepe, GES Komutanlığı'nın devredilmesiyle birlikte MİT'in elektronik istihbarat sistemlerinin modernizasyonunu sağladı. Aktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Başbakanlık makamı başta olmak üzere Erdoğan'ın kullandığı bazı yerlere yerleştirilen ve yasa dışı dinleme yapılmasını sağlayan “Böcek" adı verilen cihazları bulan ekibin başında yer aldı.

Aktepe, 17-25 Aralık sürecinin ardından bir süre sonra bu görevinden MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın talimatıyla pasif göreve alındı. Aktepe, son dönemde kızak görevde bulunuyordu.