'Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olursa MİT'in başına kim gelir?'

Yeni Şafak gazetesi Ankara Temsilcisi Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'dan boşalan Başbakanlık koltuğuna Ahmet Davutoğlu'nun getireleceğini öne sürerek, Dışişleri Bakanlığı için de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın favori isim olduğunu söyledi. Fidan'ın ardından "MİT'in başına kimin geleceği" sorusunu gündeme getiren Selvi, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in sözüne atıf yaparak, "MİT başsız kalmaz" yorumu yaptı.

Selvi'nin Yeni Şafak'ta "Yeni Başbakan yeni kabine" başlığıyla yayımlanan (18 Ağustos 2014) yazısının ilgili kısımları şöyle:

Hizmet bakanlıklarında bazı değişiklikler öngörülüyor ama işini iyi yapıp çalışanlar açısından bir sorun gözükmüyor.

İşin püf noktası Dışişleri...

Abdullah Gül, Dışişleri Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı'na geldiği, Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlığa yürüdüğü bir koltuk orası.

Cumhurbaşkanları, Başbakanlar çıkarıyor.

En favori isim, AK Parti'nin dış politika vizyonunun sahadaki uygulayıcılarından biri olan MİT Müsteşarı Hakan Fidan.

Peki Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olursa, bir o kadar önemli olan MİT'in başına kim gelir?

Süleyman Demirel gibi olacak ama MİT başsız kalmaz.