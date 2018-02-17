Hakan Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu'nun çelişkisi derindir (2)

BAL GÖÇ TESİSLERİNİN AÇILIŞINA KATILDI

Orhangazi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Balgöç Sosyal Tesisleri, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu\'nun da katıldığı tören ile hizmete girdi. Bal-Göç\'ün kamu yararına çalışan bir dernek olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, \"Bu derneğin bir hemşehrilerine bakan yönü var, bir de görünmeyen yönü var. Aslında Bal-Göç derneği sadece Bulgaristan\'da yaşayan soydaşlarımız açısından değil, bütün Balkanlar\'da yaşayan soydaşlarımız açısından, politikaların belirlenmesinden tutun da oradaki ihtiyaç sahibi insanların istifadesine sunmak üzere ortaya koydukları proje ve desteklere kadar, birçok alanda önemli faaliyetler yürütüyorlar\" dedi.

BELEDİYE BAŞKANINA TEŞEKKÜR ETTİ

Konuşmasında Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan\'a teşekkür eden Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 1994 yılında İstanbul\'da belediye başkanlığını kazanmasının ardından ortaya koyduğu anlayışın Türkiye\'ye teşmil edecek bir anlayış olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, \"Hatırlayınız İstanbul\'un işler acısı halini, çöp yığınlarının köşe bucak bulunduğu, insanların omuzlarında kovalarla su taşıdığı, hatta küvetlerde haftalık suların tasarruf edilerek kullanıldığı bir durumdu. Sadece birkaç ay sonrasında Istranca Dağları\'ndan tam 7 gölet yapılmak suretiyle İstanbul\'un su sorunu ortadan kalktı. Bugün İstanbul yeşil ve maviye bürünmüş durumda. Şehir içi ulaşım günden güne değer kazanıyor\" ifadelerini kullandı.

Dünyada son 10 yıldaki en büyük 10 projenin 5 tanesininTürkiye\'de gerçekleştirildiğini ifade eden Çavuşoğlu, \"Bunların çoğu İstanbul\'da; Marmaray, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve büyük havalalanı. Şimdi bakıyorsunuz aynı şekilde Kanal İstanbul projesi. Eğer amacınız millet ise amacınız hizmet ise ortaya koyacağınız çok proje var, yapabileceğiniz çok iş var. Bizim bakış açımız, bizim çıkış noktamız insanımızın hayatını kaliteye kavuşturmak, standartlarını yükseltmek ve böylelikle büyüyen Türkiye ile beraber kendisine öz güven sağlamış bir milletin bölgesinde küresel anlamda söz sahibi olmasını sağlamak\" diye konuştu.

Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ilçeye yeni eserler kazandırmaya devam edeceklerini ifade ederek, \"Büyükşehir Belediyesi yasası ile daha üst seviyelere çıkmış durumda. Zaman içerisinde göreceğiz ki tüm ilçelerimiz büyük hizmetleri almaya devam edecek\" dedi.

Tören açılış kurdelesinin kesilmesi ve plaket dağıtımı ile sona erdi.



Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)



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