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Spor

Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak'a milli davet yok

A Milli Takım'ın 12 Kasım'da Brezilya ve 16 Kasım'da Kazakistan ile İstanbul'da oynayacağı müsabakaların aday kadrosu belli oldu

07 Kasım 2014 20:48

Fatih Terim, A Milli Takım'ın 12 Kasım'da Brezilya ve 16 Kasım'da Kazakistan ile İstanbul'da oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunu açıkladı.

Yaşanan silah skandalı sonrasında merak edilen konulardan biri Ömer Toprak, Hakan Çalhanoğlu ve Gökhan Töre'nin Milli Takım akibeti ne yönde olacağıydı. Fatih Terim, Gökhan Töre'yi kadroya dahil ederken Ömer ve Hakan'ı davet etmedi.

Öte yandan en son 2010'da ay-yıldızlı kadroda yer alan Bursasporlu Volkan Şen uzun bir aradan sonra yeniden Milli Takım kafilesinde yer adlı.

 

İşte Milli Takım'ın kadrosu

 

Kaleciler: Volkan Demirel, Volkan Babacan, Harun Tekin.

Savunma: Tarık Çamdal, Gökhan Gönül, Kaan Ayhan, Serdar Aziz, Bekir İrtegün, Semih Kaya, Caner Erkin, İsmail Köybaşı.

Orta saha: Hamit Altıntop, Mehmet Ekici, Selçuk İnan, Bilal Kısa, Oğuzhan Özyakup, Alper Potuk, Mehmet Topal, Ozan Tufan.

Hücum: Adem Büyük, Volkan Şen, Gökhan Töre, Olcay Şahan, Arda Turan, Umut Bulut, Mevlüt Erdinç, Mustafa Pektemek, Burak Yılmaz.

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