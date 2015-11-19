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Kültür-Sanat

Hakan Bayhan'ın 'Karıncalar Ülkesine Yolculuk’ adlı kitabı minik okuyucularını bekliyor

"Işığa yaklaştıkça bir şeyin onlara doğru hareket ettiğini fark ettiler. Gelen bir örümcekti yanında da üç ateş böceği vardı"

19 Kasım 2015 15:47

Gazeteci, yazar Hakan Bayhan’ın yazdığı 'Maceraperest Kerem’in Serüvenleri’nin devamı olan çocuk kitabı ‘Karıncalar Ülkesine Yolculuk’ çıktı.

Hakan Bayhan’ın kaleme aldığı, Maceraperest Kerem’in “Bahçedeki İncir Ağacı” ile başlayan serüveni “Karıncalar Ülkesine Yolculuk” ile devam ediyor. Zeynep Şimşek’in resimlediği kitap, Yitik Ülke Yayınları’ndan çıktı. Beş yaş üstü çocuklar için hazırlanan kitap, paylaşma, dostluk, merak ve doğa temalarını işliyor. Küçük maceracılar kitabı okurken, ‘iyi’ ile ‘kötü’ ikileminde kalacak; ‘bakmak’la ‘denemek’ arasında bir seçim yapacak.

 

Kitaptan:

 

“Işığa yaklaştıkça bir şeyin onlara doğru hareket ettiğini fark ettiler. Gelen bir örümcekti yanında da üç ateş böceği vardı. Işıklar içinde gördüğü örümcekten korkan Bahar çığlık atarak hemen Kerem’in arkasına saklandı.”

 

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