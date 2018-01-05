"Hakan Atilla adı hiç konuşulmuyor; devletin arkasında duracağına inandı ama görünen o ki yanıldı!"

ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın tanık olarak ifade verdiği davada suçlu bulunan eski Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın New York’taki davanın ‘tek kurbanı’ olduğunu savunan gazeteci Cüneyt Özdemir, "Hakan Atilla tutuklandığı ilk andan itibaren devletinin arkasında duracağına inandı ama görünen o ki yanıldı. Resmi ya da gayrı resmi görüşmelerin hiçbirinde bu adamın adı anılmıyor. Yahu bu adam Türkiye'ye inanmak ve kendisine verilen emirleri yerine getirmek dışında ne yaptı!” ifadelerini kullandı.

ABD’nin New York kentinde görülen dava sonrasında Reza Zarrab’ı ‘FETÖ'nün sahiplendiği yorumunda bulunan Özdemir, "Türkiye yurtdışında, ne Sarraf davasını, ne Afrin meselesini, ne Suriyeli mültecilere neler yaptığını, ne de bunun gibi diplomatik bir çok şeyin PR'ını ve iletişimini tek elden yönetemiyor. İçe yönelik propoganda, dışarıda işlemiyor. Sonuç her seferinde mecburen hayalkırıklığı!” dedi.