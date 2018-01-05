"Mehmet Hakan Atilla emirleri yerine getiren bir bürokrat, talimat yukarıdan geldi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, jürinin tek tutuklu sanık olan eski Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya yöneltilen 6 iddianın 5'inde suçlu bulunmasının “şaşırtıcı” olduğunu belirtti. Atilla’nın, sürecin ana aktörü olmadığını vurgulayan Aksünger, “Atilla’ya talimat eski Genel Müdür Süleyman Arslan’dan ona da daha yukarılardan verilmiştir” dedi.

BirGün gazetesinden Sebahat Karakoyun'un haberine göre, dört eski bakanla ilgili TBMM’deki Soruşturma Komisyonu’nda görev yapan ve ABD'deki davayı da zaman zaman duruşmalara giderek yakından izleyen Aksünger, ast-üst ilişkisi çerçevesinde kendisine verilen talimatları yerine getiren bir bürokrat olan Atilla’nın adeta "günah keçisi" ilan edildiğini söyledi.

Aksünger, "Davanın seyrine bakıldığında savcılık makamı da Atilla ile ilgili çok önemli iddialarda bulunmadı. Söylenenleri yapan, emirleri yerine getiren bir bürokrat. Sürecin ana aktörü değil. Ben duruşmalardaki havadan da yola çıkarak Atilla’nın suça direkt iştirakten değil, göz yummaktan ceza alabileceğini düşünüyordum. Jürinin kararı bu nedenle şaşırtıcı oldu benim açımdan” dedi.



Jürinin Atilla ile ilgili kararı değerlendiren Aksünger’ “Jüri, karar verirken Türkiye ile ABD arasındaki gerginlikten etkilenmiş olabilir. Şimdi nisan ayında yapılacak duruşmada mahkeme, jürinin Atilla’yı suçlu bulduğu konularla ilgili nihai kararı verecek. Önümüzdeki dönemde verilecek kararlar Türkiye açısından çok ağır bir sürecin başlangıcı olabilir" ifadeisini kullandı.

Aksünger değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Mahkemenin jürinin kararı doğrultusunda sonuçlanması ve Türk bankalarıyla ilgili bir ceza verilmesi durumunda cezanın miktarını ABD Hazine Bakanlığı belirleyecek. ABD’nin ambargonun delinmesi konusunu BM Güvenlik Konseyi’ne taşıması da gündeme gelebilir. Bu da Türkiye açısından sıkıntı yaratır. Dava tutanakları ve dosyadaki tapeler Hakan Atilla’ya, Süleyman Arslan tarafından yapılan baskıları açıkça ortaya koyuyor. Atilla’ya talimatın Süleyman Arslan’dan, ona da daha yukarılardan geldiği açıktır.

Çağlayan sırra kadem bastı



Hakan Atilla ABD’de yargılanırken eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Arslan aldıkları talimat gereği adeta sırra kadem bastılar. AKP, tıpkı FETÖ ile ilişkilendirerek önemsizleştirmeye çalıştığı 17-25 Aralık sürecinde olduğu gibi ABD’deki davada ortaya çıkan iddiaları da etkisizleştirmek, üstünü örtmek için konuyu “milli mesele” haline getirmeye çalıştı. Türkiye’de üstü örtülen, ABD’deki davada bir kez daha gündeme gelen çok önemli iddialara yandaş medya karartması uygulandı.”