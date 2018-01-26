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'ABD, Atilla'ya karşı' davası | Mehmet Hakan Atilla'nın avukatları, yeni beraat başvurusu yapmayacak

Atilla'nın ceza duruşması 11 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek

26 Ocak 2018 15:26

ABD’deki davada hakkındaki altı suçlamanın beşinden suçlu bulunan eski Halkbank genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın avukatları, mahkemeye yeni bir beraat başvurusu yapmayacaklarını açıkladı.

Hürriyet’ten Razi Canikligil’in haberine göre avukatlar 24 Ocak’ta mahkemeye delillerin yetersizliğinden dolayı ikinci defa beraat kararı için başvuracaklarını açıklamalarına rağmen, mahkemeye verilen dilekçede  Atilla’nın bu istekten vazgeçtiği ve 15 Aralık tarihinde yapılan benzer başvuruyla devem edeceklerini belirtti.

Böylece Atilla’nın daha önceki beraat başvurusu geçerli kalacak.

Atilla’nın avukatları, duruşmada usulsüz delillerin gösterildiğini, şaibeli şahitlerin dinlendiğini ve jüriye yetersiz deliller gösterildiğini ileri sürmüştü.

Yargıç Richard Berman bugün yayınladığı kararda, başsavcılığın 29 Ocak tarihine kadar karşılık vermesini isterken, Atilla’nın ikinci başvurusundan kendi rızası ve bilinçli olarak vazgeçtiğini söylemesi için tarafları 6 Şubat günü yeniden mahkemeye çağırdı.

Atilla’nın ceza duruşması ise 11 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

Beş suçlamadan suçlu bulunmuştu

Atilla, İran’a yönelik yaptırımların delinmesiyle ilgili görülen davada ABD’yi dolandırmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı (İran’a uygulanan ambargo) delmek, bankacılık sisteminde sahtekarlık, Amerikan bankacılık sisteminde sahtekarlık, kara para aklama, yasa dışı işlere bilinçli olarak göz yummak suçlarını defalarca işlemekten tutuklu olarak yargılanmış, jüri tarafından kara para aklama dışındaki beş suçlamadan jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

Türkiye’deki 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf ise ABD’de görülen davada onlarca yıl hapis cezasıyla karşı karşıyayken tüm suçlamları kabul edip savcıyla anlaşarak ‘sanık’ken ‘tanık’ konumuna geçmişti.

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