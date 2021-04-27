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Hakan Altun'un sağlık durumu iyiye gidiyor

27 Nisan 2021 08:10

Kanal D'de yayınlanan "Şarkılar Bizi Söyler"in çekimleri öncesi fenalaşan Hakan Altun’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu şu bilgileri verdi: "Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı. Bugün taburcu olabilir."

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Şarkılar Bizi Söyler'in geçen hafta yapılan çekimleri öncesi fenalaşan Hakan Altun’un arkadaşları tarafından apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Tedbir amaçlı bir süre yoğun bakımda yatan Hakan Altun'dan güzel haber geldi. Ünlü şarkıcının doktoru, "Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı. Bugün taburcu olabilir." açıklamasını yaptı.

Daha önce de ameliyat olmuştu

Sanatçı Hakan Altun, özel hastanede 2.5 saat süren operasyonla 2007 yılında ameliyat olmuştu. Altun’un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı. 

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