Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan: Ben bile ikna oldum aşk yaşadığımıza!

Ajda Pekkan, Hakan Altun'la aşk yaşamaya başladığını iddiasına ilişkin olarak, "Çok iyi dostuz, hafta sonu da çıktık, eğlendik. Yine çıkar eğleniriz. Bir şey olsa deklare ederiz. Ama yok. Programda da o kadar emin konuşmuşlar ki, ben bile ikna oldum aşk yaşadığımıza!" açıklamasını yaptı.

Pekkan, "Sabah ben de ilişki yaşıyorum diye kalktım. Bir önceki ilişkim bitti mi, bitmedi mi çok ikilemde kalmışlardı, hep o haber oluyordu. Yeni bir haber çıktı diye sevindim. Ayrıldıktan sonra iki lokma biriyle görüştüğünüz zaman yakıştırmalar oluyor. Hakan çok değerli bir insan. Çok iyi dostuz, hafta sonu da çıktık, eğlendik. Yine çıkar eğleniriz. Bir şey olsa deklare ederiz. Ama yok. Programda da o kadar emin konuşmuşlar ki, ben bile ikna oldum aşk yaşadığımıza!" dedi.

Hakan Altun konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün bir magazin programında, sayın Ajda Pekkan ve şahsımla ilgili yapılan haber tamamen asılsız ve gerçek dışıdır! Ajda Hanım ile müzik ve dostluk dışında herhangi bir ilişkimiz yoktur. Kendisine olan saygın ve hayranlığım dışında dedikoduya mahal bırakacak herhangi bir davranışım da olmamıştır.

1 Ekim’de yayınlanacak yeni projemle ilgili gündeme gelmem gerekirken, böylesine aslı astarı olmayan bir dedikoduyla gündeme gelmek, beni ziyadesiyle üzmüştür. Ajda Pekkan gibi herkesin hayran olduğu bir sanatçıyla müzik camiasındaki dostluğumuz ve yapmayı planladığımız düet projemiz, bu asılsız haber nedeniyle zarar görmeyecektir. Her yazılana ve söylenene inanmamanız dileğiyle tüm kamusuna saygılarımı sunarım."