Hakan Albayrak: "Zavallı emir kullarını dövdüler" diyenlere "Kesin sesinizi" diye bağırasım geliyor

Karar yazarı Hakan Albayrak, CNN Türk sunucusu Didem Arslan Yılmaz’ın programında iki konuğuna “Susun artık! Bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nı öldürmeye kalkıştılar, siz neyi konuşuyorsunuz? Susun!” diyerek çıkışmasına atıfta bulunarak, ‘Zavallı emir kullarını dövdüler’ diyenlere ‘Kesin sesinizi’ diye bağırasım geliyor” ifadelerini kullandı.

Hakan Albayrak’ın bugün (22 Temmuz 2016) yayımlanan “Hadi oradan!” başlıklı yazısı şöyle:

CNN Türk’te sunucu Didem Arslan Yılmaz, FETÖ ve müttefiklerinin askeri darbe teşebbüsüyle alakalı bir programda, geçmişteki bir meseleyi bağıra çağıra tartışan iki stüdyo konuğunu ‘Susun artık! Bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nı öldürmeye kalkıştılar, siz neyi konuşuyorsunuz? Susun!’ diye azarladı. Ağzına sağlık Didem kardeş.

Şaka değil, buz gibi gerçek: Üniformalı bir it, “Ordu idareye el koydu, Cumhurbaşkanı’nı diri veya ölü almaya gidiyoruz” dedi ve bir sürü üniformalı eniği peşine taktı o gece...

Şaka değil, buz gibi gerçek: Yurt sathında asker kılıklı binlerce kuduz köpek kışlalardan çıkıp millete havladı ve ısırabildiği yerde milleti ısırdı o gece...

Şaka değil, buz gibi gerçek: Ülkemizin Başkenti bombalandı, kadim payitahtımız kana bulandı, 250 insanımız bombalanarak, kurşunlanarak ve tanklarla ezilerek hunharca katledildi o gece...

Katliamın daha dumanının tüttüğü şu günlerde bu dehşet tablosu yokmuş gibi konuşanların alayına “Susun! Kesin sesinizi!” diye bağırasım geliyor, Didem Arslan Yılmaz gibi.

Hele, ‘Zavallı emir kullarını dövdüler’ deyip duranlara!

İnanılır şey değil, millete zulmettikleri için bazı askerlerin öfkeli vatandaşlar tarafından tartaklanmasını 15-16 Temmuz gecesinin en mühim ve hatta yegane meselesi gibi sunanlar var; en başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

O gece milyonlarca vatandaş askeri darbeyi durdurmak için sokağa döküldü ve altı gündür her gece şehirlerin merkezlerine doluşup milli irade nöbeti tutuyor. Dünyanın en olgun, en ağırbaşlı, en disiplinli örgütsüz kitleleri bunlar. Kontrolden çıkmadılar ve çıkmıyorlar, sokakları terörize etmediler ve etmiyorlar. Haysiyet ve şereflerini adam gibi savunmaktan başka bir şey yapmadılar ve yapmıyorlar. O gece suç üstü yakaladıkları birkaç teröristin tepesine binmelerine istinaden bu asil milyonları gözü dönmüş bir barbarlar güruhu gibi gösterip ‘Asıl mesele budur’ diye tutturmak, o gecenin hakikatini kuru gürültüde boğma çabasından başka bir şey olamaz.

Darbeci katil köpeklere öfkemizi ve kinimizi törpülemeye, onların ve inlerinde bekleyen potansiyel darbecilerin canına okuma gündemini sulandırmaya, askeri darbeleri imkansız kılacak bir düzenin kurulmasına matuf konsantrasyonumuzu bozmaya çalışıyorlar, dikkat!

250 insanımızın katlini, Cumhurbaşkanımıza suikastı, memleketimize kanlı saldırıyı bir kenara bırakıp, milletin üstüne tank süren hayvanlardan birkaçının yediği üç-beş tokata yanacağız ve bütün meselemiz bu olacak, öyle mi? Hadi oradan!