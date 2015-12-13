Hakan Albayrak: Erdoğan'ın yakınları, gazetede yazarsak ayıp kaçar dedikleri bazı şeyler için siteler kuruyor

Bir süre önce kurucusu olduğu Diriliş Postası'ndaki yayın yönetmenliği görevine son verilen Hakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sözlerine göre fikir değiştiren yandaşları sert bir dille eleştirdi. Albayrak ayrıca Erdoğan'ın yakınları tarafından kurulan bazı sitelerin olduğunu iddia etti.

Kendisini "hür yandaş" olarak tanımlayan ve hükümete yakınlığıyla bilinen Hakan Albayrak, önceki gün TV Net'te "Serdar Tuncer İle Başka Şeyler" programına katıldı.

Oda TV'de yer alan habere göre, hükümete yakın bazı medya organlarına yönelik eleştirilerde bulunan Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her söylediğini doğru kabul eden yazarlar olduğunu belirterek "Aslında ufkumuz o kadar da genişlemedi. Recep Tayyip Erdoğan bugün dese ki Suriye devrimi aslında o kadar da matah bir şey değil dese, Erdoğan Suriye devrimini desteklediği için destekleyen yüz tane yazar ertesi gün 'o kadar da matah bir şey değil' diye yazar. Aslında çoğumuzun durduğu bir yer de yok." dedi.

Hükümete yakın medya içindeki bir yapılanmadan söz eden Albayrak, "ifşa etmek lazım" diyerek şunları anlattı:

"Bir grup var, şöyle çalışıyorlar; 'Bu hafta Mustafa Karaalioğlu'na saldırıyoruz. Gelecek hafta İbrahim Karagül'ü itibarsızlaştırıyoruz. Hakan'a zaten haftanın bir gününü ayıralım." Sunucunun "Hakkaten böyle bir şey olabilir mi?" sorusuna karşılık Albayrak "Var abicim ya. Ayrıntıya girmiyorum bak bu kadar da hassasım."

"Gazetede yazarsak ayıp kaçar dedikleri bazı şeyler için siteler kuruyorlar"

İsim vermeden Sabah Grubu'nu işaret eden Albayrak, gazetede yazamayacakları şeyleri yayınlamak için çeşitli siteler kurduğunu ileri sürdü.

Bu sitelerin "Müslüman paralarıyla" kurulan bir holdingin bünyesinde yer aldığını iddia eden Albayrak, isim vermeden Sabah- Atv grubunu işaret etti ve şöyle devam etti:

"Bizim kardeşlerimizin kurduğu, adı sanı bilinen büyük holdingler var. Onların, gazetede yazarsak ayıp kaçar dedikleri şeylerin yazılması için siteler kuruyorlar. Ve ahlaksız, ilkesiz bir takım adamları bunların başına geçiriyorlar. Bana mesela kripto paralelci diye bir site var. Ve o siteyi kimin finanse ettiğini biliyorum. Evet Müslüman bir kardeşimiz bunu yapan. İslami hareket geleneğinden de geliyor ama, dışarıdan, daha önce bize karşı tetikçilik yapmış olan, tetikçiliği, belden aşağı vurmayı iyi bilen tipleri bulup televizyonda, Müslümanların paralarıyla kurulan televizyonlarda, bana göre kamuya ait olan televizyonlarda, sermaye yapısı bakımından şu veya bu şekilde -bunu izah edebilirim ama etmek istemiyorum- kamuya ait televizyonlarda bunlar çıkıyorlar, diyorlar ki Hakan Albayrak Recep Tayyip Erdoğan'a ihanet etti, bunlar kripto paralelci."

Hakan Albayrak'ın ismini vermediği ve kendisi ile ilgili "kripto paralelci" ifadesini kullanan söz konusu site ile ilgili daha önce de birçok iddia ortaya atılmış, sitenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak tarafından finanse edildiği iddia edilmişti.

"Doğrudan doğruya Erdoğan'ın yakınları"

Bu iddiaları doğrular nitelikte açıklamalarda bulunan ve kendisine "saldıran" sitenin "Erdoğan'ın yakınları"na ait olduğunu söyleyen Albayrak "Herhangi birinin bana küfretmesi önemli değil. Ama doğrudan doğruya Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının himayesindeki bir sitede bana böyle bir hakaret geldiğinde, ben o zaman bazı şeyleri sorguluyorum. Kalkınmayı sorgulamıyorum ama adaleti sorguluyorum. Bunu kaldırın, yapmayın, birbirlerine düştü dedirtmeyin... Bizimle alakası yok dediler" ifadelerini kullandı.

"Davutoğlu ile ilgili iğrenç bir yazı"

Aynı yayın grubunun Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ilgili de "iğrenç" bir yazı yayına servis ettiğini belirten Albayrak, söz konusu sitede de bu yazıya yer verildiğini, ancak yazının kaldırılma kararından sonra bu sitenin de yazıyı kaldırdığını belirterek "ben de mesaj gönderdim, bari iz bırakmayın dedim" dediğini aktardı.

Albayrak'ın açıklaması şöyle:

"Ahmet Davutoğlu ile ilgili iğrenç bir yazı yazdılar. Birisi yazdı ve onlar bile bu iğrençliği kaldıramayıp ilgili grubun bütün internet sitelerinden o yazıyı kaldırdılar. Bizimle alakası yok dedikleri o siteden de otomatik olarak kalktı. Ben de mesaj yolladım; bari iz bırakmayın... Şimdi bu bize yakışmıyor."

O yazı neydi?

Peki Albayrak'ın sözünü ettiği yazı neydi?

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın eşi olan Suheyb Öğüt, yine aynı grup bünyesindeki Aktüel dergisinde, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ilgili sert bir yazı kaleme almıştı.

Suheyb Öğüt, Davutoğlu'nu eleştiren yazısında, tüm başarının Erdoğan'a ait olduğunu belirterek, Davutoğlu'na "Hocam, sizin bu partide tek bir rolünüz vardı: O da Erdoğan'a vekalet etmekti. Sonra da başkanlık sistemi için mücadele etmekti. Ama yapmadınız... Bunun yerine AK Parti'nin icraatları üstünden bir seçim kampanyası yürütmeyi tercih ettiniz. (...) AK Parti'nin şu zamana kadar aldığı oyların tamamı yalnızca bu adamın hatırınadır. Bunu Abdullah ve Hayrunnisa Gül çifti anlamadı. Bâri siz anlasaydınız. Anlamadınız." demişti.

Krize neden olan bu yazı bir süre sonra tüm Sabah grubu sitelerinden ve Albayrak'ın işaret ettiği siteden de kaldırılmıştı. O dönemde grubun başında olan isim ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı, yeni Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'tı. Serhat Albayrak'a görevi de yine Berat Albayrak devretmişti.

'Havuz medyası' iddialarına gönderme mi?

Hakan Albayrak'ın sözlerinde dikkat çekici bir diğer kısım ise, Sabah grubunu ima ettiği açıklamalarda "kamuya ait" ifadesini kullanmasıydı.

Bu durum, akıllara 17 Aralık operasyonu döneminde gündeme gelen iddiaları getirdi.

Hatırlanacağı gibi, 17 Aralık sonrası ortaya çıkan ses kayırlarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın ve dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın işadamlarından rüşvet topladığı, bir havuza toplanan bu paralarla da Sabah-ATV Grubu'nun satın alındığı iddia edilmişti. Bu iddialar nedeniyle de Sabah-Atv grubu "Havuz medyası" olarak anılmaya başlanmıştı.

Albayrak'ın da "sermaye yapısı bakımından" kamuya ait olduğunu iddia ettiği televizyonlar için "bunu izah edebilirim ama etmek istemiyorum" ifadelerini kullanması dikkat çekti