Hakan Aksay Tele1’de programa başlıyor

T24 yazarı Hakan Aksay bu akşam Tele1 kanalında bir dış politika programına başlıyor. Dünyanın Öteki Yüzü adlı haftalık program her cumartesi 21.00’de yayına girecek.

Programda Rusya ve diğer eski Sovyet cumhuriyetlerindeki gelişmeler, bu ülkelerle Türkiye’nin ilişkileri ile Suriye, Libya gibi çatışma bölgeleri başta olmak üzere pek çok uluslararası konu ele alınacak. Özel dosyalar, konuklar ve medyadan analizlerin de aktarılacağı programda, Türkiye’deki Rusça konuşan insanların temsilcileri ve kültürel etkinlikleri de yer alacak.

Hakan Aksay 2017 yılında da Tele1’de yine Dünyanın Öteki Yüzü adıyla bir program hazırlayıp sunmuştu.

Bu akşamki programın ana konuları şunlar:

- Rusya-Türkiye ilişkilerinde gerginlik...

- Dağlık Karabağ krizi...

- Belarus’ta olan bitenler...

- KKTC seçimleri...

- ABD’de Trump sona mı yaklaşıyor?

- Dünya refah sıralaması...

- Basından yorumlar...

- Türkiye’deki Ruslar ve Rus gelenekleri...

Program konukları ise Rusya Uluslararası İşler Konseyi Genel Müdürü Andrey Kortunov, akademisyenler Hakan Güneş ve Soli Özel, İstanbul’daki Rusların temsilcilerinden Svetlana Özgür.

Dünyanın Öteki Yüzü programı bugün ve her cumartesi Tele1’de saat 21.00-23.30 arası ekranda olacak.