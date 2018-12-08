Hakan Aksay sordu, Genco Erkal yanıtladı: Biat edecek köle arayanlar, sanata ve yaratıcılığa ağırlığını koyamaz

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Hakan Aksay'ın Gün Olur video söyleşi programında kendisinin 60., Dostlar Tiyatrosu'nun 50. sanat yılı ile ilgili soruları cevapladı.



Geçen 60 yılın siyasi baskı ve tehditlerle, linç kampanyalarıyla, yasaklamalarla, gözaltılarla, bombalamalarla dolu heyecanlı bir süreç olduğunu anlatan Erkal, bugün de oldukça zor bir dönemden geçildiğini vurgularken “Evren döneminde bile devletten yardım alırdık, şimdi hep engelleniyoruz, hep kara listedeyiz” dedi.



İktidar sahiplerinin tüm gücüne karşın sanat ve kültür yaşamına damga vuramamasına değinen ünlü tiyatrocu, “Kendine biat edecek kul köle arayanlar, sanata ve yaratıcılığa ağırlığını koyamaz” diye konuştu.



Aralık ayı başında sergilemeye başladığı son oyunu Merhaba'yı “60 yıllık kariyerimin özeti” diye aktaran Erkal, her ne kadar siyasi ortam pek ümit vermese de, kendisinin sanatsal çabalarla ümit arayışına devam edeceğini dile getirdi.

Hakan Aksay'ın Gün Olur programını izlemek için tıklayın...